ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λίγες ημέρες, μπόλικο διάβασμα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Λίγες ημέρες, μπόλικο διάβασμα!

Το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε και ο Απόλλωνας μαζί με την Πάφο, έχουν λίγες ημέρες μπροστά τους για να δώσουν όλη τους την προσοχή στον μεγάλο τελικό

Ρικάρντο Σα Πίντο και Ερνάν Λοσάδα, χωρίς να έχουν την υποχρέωση της προετοιμασίας των αγώνων του πρωταθλήματος, έχουν μπροστά τους λίγες ημέρες προκειμένου να δουλέψουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για τον μεταξύ τους τελικό. Αυτόν που θα κρίνει ποια ομάδα θα κατακτήσει το φετινό κύπελλο, κερδίζοντας παράλληλα το εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League. 

Έχοντας, ήδη μαζέψει όλα τα στοιχεία για τον αντίπαλο, οι δύο προπονητές θα δουλέψουν τώρα τις τελευταίες λεπτομέρειες στον τρόπο παιχνιδιού τους. 

Το διάβασμα αυτές τις ημέρες θα είναι μπόλικο. Η τακτκή επίσης καθώς το μεγάλο ραντεβού πλησιάζει. Ένας παράγοντας που αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στο ποιος θα κατακτήσει το φετινό κύπελλο, είναι η ικανότητα της μίας ομάδας να εξουδετερώσει τα ατού της άλλης. 

Αμφότερες οι ομάδες, έχουν πολύ δυνατά χαρτιά στο ρόστερ τους. Παίκτες που ανά πάσα στιγμή μπορούν να κάνουν την διαφορά. Με μία ενέργεια, μία εκτέλεση, μία απόκρουση, ακόμα και μία άμυνα. 

Αυτός λοιπόν που θα κάνει τα λιγότερα λάθη, που θα είναι πιο συγκεντρωμένος σε άμυνα και επίθεση, αλλά και θα καταφέρει να υπερισχύσει σε σημαντικά κομμάτια του αγώνα, αυξάνει τις πιθανότητες για κατάκτηση του τίτλου. 

 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΚΥΠΕΛΛΟΑΠΟΛΛΩΝΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χάρης Φωτίου για όλα - «Το χρέος σήμερα είναι 39 εκατομμύρια +15»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Γκαρσία... στο περίμενε (ατάκα για Κούτσακο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φωτίου για τους Κύπριους παίκτες: «Θεωρώ ότι το ΑΠΟΕΛ έχει ίσως καλύτερη φουρνιά από την Ομόνοια»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φωτίου για επενδυτή: «Νιώθω ότι τις επόμενες 15 μέρες, ή θα μυρίσει ωραία ο κήπος του Αρχαγγέλου, ή θα βρωμίσει»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Οκτώ προσφυγές!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Οι διαιτητές του τελικού της Euroleague

EUROLEAGUE

|

Category image

«Σημαία ο Λαΐφης, θα γίνει προσπάθεια, δύσκολα ο Μαντσίνι»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Απέφυγε την ήττα στο φινάλε η Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φωτίου: «Οι Βραζιλιάνοι εξελίχθηκαν σε φιάσκο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Λίγες ημέρες, μπόλικο διάβασμα!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η Χαλ πήρε στο 95' τον τελικό των 200 εκατομμυρίων και την άνοδο στην Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απίθανο: Έφτασε τις έξι πεντάρες!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ώρα των πολιτικών αρχηγών: Πότε και πού ψηφίζουν - Από την Αννίτα Δημητρίου μέχρι τον Φειδία

Category image

Η Σέλτικ «καθάρισε» τη Ντάνφερλαϊν και κατέκτησε το νταμπλ στη Σκωτία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τραυματίστηκε σοβαρά ο Ραν Μπεν Σιμόν κατά τη διάρκεια αγώνα padel

[Homepage Ζώνες]

|

Category image

Διαβαστε ακομη