Λίγες ημέρες, μπόλικο διάβασμα!

Ρικάρντο Σα Πίντο και Ερνάν Λοσάδα, χωρίς να έχουν την υποχρέωση της προετοιμασίας των αγώνων του πρωταθλήματος, έχουν μπροστά τους λίγες ημέρες προκειμένου να δουλέψουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για τον μεταξύ τους τελικό. Αυτόν που θα κρίνει ποια ομάδα θα κατακτήσει το φετινό κύπελλο, κερδίζοντας παράλληλα το εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Έχοντας, ήδη μαζέψει όλα τα στοιχεία για τον αντίπαλο, οι δύο προπονητές θα δουλέψουν τώρα τις τελευταίες λεπτομέρειες στον τρόπο παιχνιδιού τους.

Το διάβασμα αυτές τις ημέρες θα είναι μπόλικο. Η τακτκή επίσης καθώς το μεγάλο ραντεβού πλησιάζει. Ένας παράγοντας που αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στο ποιος θα κατακτήσει το φετινό κύπελλο, είναι η ικανότητα της μίας ομάδας να εξουδετερώσει τα ατού της άλλης.

Αμφότερες οι ομάδες, έχουν πολύ δυνατά χαρτιά στο ρόστερ τους. Παίκτες που ανά πάσα στιγμή μπορούν να κάνουν την διαφορά. Με μία ενέργεια, μία εκτέλεση, μία απόκρουση, ακόμα και μία άμυνα.

Αυτός λοιπόν που θα κάνει τα λιγότερα λάθη, που θα είναι πιο συγκεντρωμένος σε άμυνα και επίθεση, αλλά και θα καταφέρει να υπερισχύσει σε σημαντικά κομμάτια του αγώνα, αυξάνει τις πιθανότητες για κατάκτηση του τίτλου.