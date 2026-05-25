Επενδυτής και χρέος σε πρώτο πλάνο

Δίαυλο επικοινωνίας με επίκεντρο τη διαφάνεια επιθυμεί ο Χάρης Φωτίου από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την προεδρία του ΑΠΟΕΛ.

Παραχώρησε ήδη συνέντευξη Τύπου, σε τακτά χρονικά διαστήματα εκδίδονται ανακοινώσεις μέσω των οποίων τοποθετείται, ενώ το βράδυ του Σαββάτου (23/05) παραχώρησε συνέντευξη με αφορμή το τέλος της σεζόν. Ο Φωτίου έκανε τον απολογισμό του και θέλησε παράλληλα να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που «καίνε». Το πρώτο και κυριότερο αφορά το χρέος, το οποίο… αποκαλύφθηκε και προκαλεί τεράστια ανησυχία. «39 εκατομμύρια + 15» ήταν η αφοπλιστική τοποθέτησή του, με χρονικό ορίζοντα τον Μάιο του 2027.

Χωρίς να αναφερθεί σε ονόματα, έγινε αναφορά στον Σάββα Λιασή με τον οποίο υπογράφηκε συμφωνία εμπιστευτικότητας. «Νιώθω ότι τις επόμενες 15 μέρες είτε θα μυρίσει ωραία ο κήπος του Αρχαγγέλου είτε θα βρομίσει. Έχουμε δικούς μας εκπρόσωπους, έχουν κι αυτοί τους δικούς τους. Θα προσπαθήσω να βρω τον τρόπο όποια κι αν είναι η πρόταση, θα προσπαθήσω να τη διοχετεύσω στον κόσμο. Δεν θα απορρίψω καμία πρόταση, εγώ θα τη φέρω μπροστά σας», ήταν το σχετικό του σχόλιο.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ αποκάλυψε πως ο Αλεσάντρο αποτελεί παρελθόν από την ομάδα της πρωτεύουσας, ωστόσο του οφείλεται κάποιο ποσό, ενώ ο Αλμέιδα βοήθησε σε κάποιους διακανονισμούς με παίκτες. Από εκεί και πέρα, γνωστοποίησε πως αποφασίστηκε η νέα δομή του ποδοσφαιρικού τμήματος. Το μοντέλο θα στηριχθεί σε διευθυντή ποδοσφαίρου, τεχνικό διευθυντή και έναν σκάουτερ. Πρόκειται για τρεις σημαντικές θέσεις στις οποίες η ομάδα της πρωτεύουσας θα ενισχυθεί για καλύτερο προγραμματισμό.  

Η αποκάλυψη για οκτώ προσφυγές και δύο εμπάργκο είναι τα σημερινά δεδομένα στον ΑΠΟΕΛ και σαφώς προκαλούν ανησυχία αφού η διοίκηση καλείται να βρει λύσεις. Από εκεί και πέρα, έγινε συγκεκριμένη αναφορά στους Μαντσίνι και Λαΐφη. Ο πρώτος είναι δύσκολο να παραμείνει κάτοικος Λευκωσίας, ενώ ο Κύπριος αμυντικός αποτελεί «σημαία» όπως χαρακτηριστικά είπα. Έχει συμβόλαιο και στόχος είναι να διατηρηθεί στο ρόστερ. Ο Κούτσακος είναι μια ανάσα από το να υπογράψει.

Όσον αφορά τον Γκαρσία, έγιναν συζητήσεις, όμως είναι στον… πάγο λόγω ενδεχόμενου εμπλοκής του επενδυτή.

