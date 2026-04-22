Ο λόγος της έντασης με Γκαρσία - Απολογίες από Λοσάδα

Όπως διαβάσατε νωρίτερα, μετά το τέλος του αγώνα του Απόλλωνα με τον ΑΠΟΕΛ προκλήθηκε μεγάλη ένταση στον αγωνιστικό χώρο. Ανάμεσα στο... μπουλούκι και ο προπονητής των γαλαζοκίτρινων Πάμπλο Γκαρσία.

Σύμφωνα με ανθρώπους του ΑΠΟΕΛ, ο λόγος που ο προπονητής των φιλοξενούμενων ενεπλάκη στην ένταση ήταν τα αντικείμενα που έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα ένα ποτήρι που έπεσε, ρίχτηκε εναντίον του προπονητή και χτύπησε τόσο τον ίδιο, όσο και τον βοηθό του.

Να σημειώσουμε εδώ πάντως πως ο προπονητής του Απόλλωνα, Ερνάν Λοσάδα, σύμφωνα με άτομα στα αποδυτήρια των γαλαζοκιτρίνων, μετέφερε τις απολογίες του προς τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ.