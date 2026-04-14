Τα βαθμολογικά δεδομένα στον όμιλο της Εθνικής μας ομάδας Γυναικών

Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζεται η αποστολή της Εθνικής μας ομάδας Γυναικών στη Μολδαβία και το αποτέλεσμα του σημερινού αγώνα θα καθορίσει και την πορεία μας στον όμιλο.

Η εντός έδρας ήττα (4-0) στην πρεμιέρα από τη Ρουμανία τον περασμένο μήνα, δυστυχώς μας έφερε σε μειονεκτική θέση και τα δεδομένα θα ανατραπούν μόνο με εκτός έδρας νίκες, πριν έρθει το φινάλε του Ιουνίου με τη Μολδαβία στην Κύπρο.

Με αυτά τα δεδομένα, νίκη της ομάδας μας στη Μολδαβία θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσει το καλύτερο στον 5ο όμιλο.

Αποτελέσματα & Πρόγραμμα:

03.03.2026: Ρουμανία – Μολδαβία 1-0

07.03.2026: Κύπρος – Ρουμανία 0-4

14.04.2026: Μολδαβία – Κύπρος

18.04.2026: Ρουμανία – Κύπρος

05.06.2026: Μολδαβία – Ρουμανία

09.06.2026: Κύπρος – Μολδαβία

Η Ρουμανία προηγείται με 6 βαθμούς και ακολουθούν Μολδαβία και Κύπρος χωρίς βαθμολογικό κέρδος.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, οι πρώτες έξι ομάδες από τους αντίστοιχους ομίλους της Γ’ Κατηγορίας της Ευρωπαϊκής Ζώνης, θα λάβουν μέρος σε αγώνες play-offs όπως και οι δύο καλύτερες δεύτερες ομάδες από την Γ’ Κατηγορία.