Σε ρυθμούς Ρουμανίας η Εθνική μας ομάδα Γυναικών

Με προπόνηση στο Βουκουρέστι και συγκεκριμένα στο Αθλητικό Κέντρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ρουμανίας συνεχίστηκε σήμερα το απόγευμα η προετοιμασία της Εθνικής μας ομάδας Γυναικών ενόψει του αγώνα του Σαββάτου με τη Ρουμανία.

Όπως είναι διαμορφωμένα τα δεδομένα στον όμιλο μας, η ομάδα μας χρειάζεται απαραίτητα το καλύτερο αποτέλεσμα στον τρίτο της στη σειρά αγώνα της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Στον πρώτο μεταξύ μας αγώνα στο Δασάκι τον περασμένο μήνα, η Ρουμανία είχε επικρατήσει με 4-0.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο «Stadionul Arcul de Triumf» και θα αρχίσει στις 16:00. Σημειώνεται ότι θα μεταδοθεί διαδικτυακά από τον alphanews.live.

Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με την ελπίδα πως δεν θα προκύψουν αγωνιστικά προβλήματα και η τεχνική ηγεσία να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα στον καθοριστικό αγώνα.

«Συνεχίζουμε την προετοιμασία μας και υπάρχει πίστη και αισιοδοξία ότι μπορούμε να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα στη Ρουμανία για να διατηρήσουμε τις ελπίδες μας για το καλύτερο στον όμιλο μας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Ρένος Δημητριάδης.