16ος τίτλος για τις Apollon Ladies

Δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος του Πρωταθλήματος Γυναικών 2025 - 2026, οι Apollon Ladies εξασφάλισαν τον τίτλο για 16η φορά στην ιστορία τους.

Μετά το νικηφόρο 3-2 επί της Ομόνοιας Λευκωσίας, έφτασαν στους 36 βαθμούς, έξι περισσότερους από το δεύτερο της κατάταξης Άρη που εξασφαλίζει επίσης ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον Άρη οι Apollon Ladies υπερέχουν ανεξάρτητα απο τους αγώνες που εκκρεμούν.

Το σημερινό παιχνίδι που έγινε στο Κοινοτικό Στάδιο Παρεκκλησιάς μεταδόθηκε απευθείας από τη Cytavision.

Στο άλλο σημερινό παιχνίδι ο Άρης νίκησε στην έδρα του με 5-0 την ομάδα Lakatamia FC. Με τη νίκη του Άρης εξασφαλίζει τη δεύτερη θέση.

Επόμενη αγωνιστική (29 Μαρτίου): Άρης - Ολυμπιακός Λευκωσίας WFC, Lakatamia FC - Apollon Ladies.