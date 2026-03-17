Apollon Ladies – Ομόνοια απευθείας από τη Cytavision (22/3)

Σε ρυθμούς 18ης αγωνιστικής μπαίνει το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Γυναικών.

Την ερχόμενη Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Apollon Ladies – Ομόνοια Λευκωσίας και Άρης – Lakatamia FC.

Ο αγώνας Apollon Ladies - Ομόνοια θα μεταδοθεί από τη Cytavision. Θα διεξαχθεί στο Κοινοτικό Στάδιο Παρεκκλησιάς και μετά από αίτημα των διαγωνιζομένων ομάδων θα αρχίσει στις 11:00 πμ.

Βαθμολογία: Apollon Ladies 33 βαθμούς, Άρης 27 βαθμούς σε 13 αγώνες και σε 14 αγώνες Ομόνοια Λευκωσίας 25, Lakatamia FC 12 και ο Ολυμπιακός Λευκωσίας WFC χωρίς βαθμολογικό κέρδος.