Ισόπαλος 1-1 ο φιλικός αγώνας Κύπρος – Νησιά Φαρόε
Ισόπαλος 1-1 τέλειωσε ο σημερινός φιλικός αγώνας της Εθνικής μας ομάδας Γυναικών με τα Νησιά Φαρόε στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας.
Το φιλικό εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνκής μας ενόψει του επίσημου αγώνα που θα ακολουθήσει με τη Ρουμανίας.
Η Εθνική μας, που στο πρώτο ημίχρονο είχε πολύ καλή παρουσία, άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό όταν μετά από εκτέλεση φάουλ της Χρυσοστόμου η προωθημένη Χάρτυ με κεφαλιά πέτυχε το 1-0.
Η φιλοξενούμενη ομάδα ισοφάρισε σε 1-1 στο 73ο λεπτό.
Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Ρένος Δημητριάδης χρησιμοποίησε τις ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:
Α’ ημίχρονο: Ματθαίου, Γεωργίου, Σιακαλλή, Παπαδοπούλου, Χάρτυ, Σάββα, Χαραλάμπους, Βιολάρη, Χρυσοστόμου, Αστανιού, Χριστοφή
Β’ Ημίχρονο: Ζαχαρίου (70’ Κουζάλη), Κυριακίδη, Ζαμανή, Κούσικ, Παναγιώτου, Αριστοδήμου, Μάκπεθ, Διονυσίου, Κωνσταντίνου, Αγγελή, Συμεού (70’ Πουλλή).
Το ερχόμενο Σάββατο 7 Μαρτίου και ώρα 14:00 η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ο αγώνας θα γίνει στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας και θα μεταδοθεί από τον Alpha Κύπρου.