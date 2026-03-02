ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ισόπαλος 1-1 ο φιλικός αγώνας Κύπρος – Νησιά Φαρόε

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ισόπαλος 1-1 ο φιλικός αγώνας Κύπρος – Νησιά Φαρόε

Ισόπαλος 1-1 τέλειωσε ο σημερινός φιλικός αγώνας της Εθνικής μας ομάδας Γυναικών με τα Νησιά Φαρόε στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας.

Το φιλικό εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνκής μας ενόψει του επίσημου αγώνα που θα ακολουθήσει με τη Ρουμανίας.

Η Εθνική μας, που στο πρώτο ημίχρονο είχε πολύ καλή παρουσία,  άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό όταν μετά από εκτέλεση φάουλ της Χρυσοστόμου η προωθημένη Χάρτυ με κεφαλιά πέτυχε το 1-0.

Η φιλοξενούμενη ομάδα ισοφάρισε σε 1-1 στο 73ο λεπτό.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Ρένος Δημητριάδης χρησιμοποίησε τις ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:

Α’ ημίχρονο: Ματθαίου, Γεωργίου, Σιακαλλή, Παπαδοπούλου, Χάρτυ, Σάββα, Χαραλάμπους, Βιολάρη, Χρυσοστόμου, Αστανιού, Χριστοφή

Β’ Ημίχρονο: Ζαχαρίου (70’ Κουζάλη), Κυριακίδη, Ζαμανή, Κούσικ, Παναγιώτου, Αριστοδήμου, Μάκπεθ, Διονυσίου, Κωνσταντίνου, Αγγελή, Συμεού (70’ Πουλλή).

Το ερχόμενο Σάββατο 7 Μαρτίου και ώρα 14:00 η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο αγώνας θα γίνει στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας και θα μεταδοθεί από τον Alpha Κύπρου.

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εκτός αποστολής Σεμέδο - Άιτινγκ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η εντεκάδα της Ομόνοιας στο ντέρμπι!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αποτυχία αλλά έχει και άλλο στόχο

ΑΕΛ

|

Category image

Οριστικό: Στο ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μπέτις

Ελλάδα

|

Category image

Ισόπαλος 1-1 ο φιλικός αγώνας Κύπρος – Νησιά Φαρόε

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Έφτιαξε και την άμυνα ο Μάουρο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τέλος ο Μουσελιάνι

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Νέες αναβολές στη Euroleague ελέω της έκρυθμης κατάσταση στη Μέση Ανατολή

EUROLEAGUE

|

Category image

Το VAR δεν φτάνει…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

LIVE: Όλες οι εξελίξεις - Έληξε ο συναγερμός στο αεροδρόμιου της Πάφου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Βόμβες» ΑΕΚ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επιστρέφει και ο Ντε Μπρόινε για τη Νάπολι μετά από 4 μήνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕΚ: Παραιτήθηκαν όλοι!

ΑΕΚ

|

Category image

Τώρα μπορεί να δει πιο ψηλά

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επιστρέφει και ο Ντε Μπρόινε για τη Νάπολι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη