Ισόπαλος 1-1 ο φιλικός αγώνας Κύπρος – Νησιά Φαρόε

Το φιλικό εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνκής μας ενόψει του επίσημου αγώνα που θα ακολουθήσει με τη Ρουμανίας.

Η Εθνική μας, που στο πρώτο ημίχρονο είχε πολύ καλή παρουσία, άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό όταν μετά από εκτέλεση φάουλ της Χρυσοστόμου η προωθημένη Χάρτυ με κεφαλιά πέτυχε το 1-0.

Η φιλοξενούμενη ομάδα ισοφάρισε σε 1-1 στο 73ο λεπτό.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Ρένος Δημητριάδης χρησιμοποίησε τις ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:

Α’ ημίχρονο: Ματθαίου, Γεωργίου, Σιακαλλή, Παπαδοπούλου, Χάρτυ, Σάββα, Χαραλάμπους, Βιολάρη, Χρυσοστόμου, Αστανιού, Χριστοφή

Β’ Ημίχρονο: Ζαχαρίου (70’ Κουζάλη), Κυριακίδη, Ζαμανή, Κούσικ, Παναγιώτου, Αριστοδήμου, Μάκπεθ, Διονυσίου, Κωνσταντίνου, Αγγελή, Συμεού (70’ Πουλλή).

Το ερχόμενο Σάββατο 7 Μαρτίου και ώρα 14:00 η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο αγώνας θα γίνει στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας και θα μεταδοθεί από τον Alpha Κύπρου.