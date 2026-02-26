Ρένος Δημητριάδης: «Νέα διοργάνωση, νέες προκλήσεις»

Πρώτος αντίπαλος τα Νησιά Φαρόε σε φιλικό στις 2 Μαρτίου και ακολούθως η Ρουμανία στις 7 Μαρτίου 2026, για την πρεμιέρα της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Ρένος Δημητριάδης σε δηλώσεις του αναφέρεται και για τους δύο επόμενους αγώνες αλλά και για το στόχο μας στη νέα διοργάνωση.

«Αρχίζει μια νέα διοργάνωση και έχουμε κληρωθεί σε όμιλο τριών ομάδων, μαζί με τη Ρουμανία και τη Μολδαβία. Νέες προκλήσεις για την ομάδα μας και μετά το φιλικό με τα Nησιά Φαρόε, θα αντιμετωπίσουμε για τη νέα διοργάνωση τη Ρουμανία.

Σίγουρα θέλουμε να ξεκινήσουμε θετικά όπως και στην προηγούμενη διοργάνωση, για να μας δώσει περισσότερες πιθανότητες και να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και αυτό θα επιδιώξουμε.

Θα ήθελα να καλέσω ξανά τον κόσμο που μας στήριξε σε κάθε αποστολή της προηγούμενης διοργάνωσης να μας στηρίξει και αυτή τη φορά και είμαι σίγουρος πως θα του δώσουμε τη χαρά της νίκης».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρένου Δημητριάδη