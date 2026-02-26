Χρυσάφι στα ταμεία του Βόλου, πάνω από μισό εκατ. στο παιχνίδι με την ΑΕΚ!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Αχιλλέας Μπέος άνοιξε το Πανθεσσαλικό Στάδιο για τους φίλους της ΑΕΚ και στα ταμεία του συλλόγου θα μπουν τουλάχιστον 500.000 ευρώ!

Δεν έχει προηγούμενο -σε επίπεδο πρωταθλήματος- η απόβαση των φίλων της ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την κυριακάτικη αναμέτρηση με τον Βόλο, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. 

Ο κόσμος της Ένωσης θα μετατρέψει σε κανονική Νέα Φιλαδέλφεια το γήπεδο για να ωθήσει την ομάδα του στο διπλό που θα τη διατηρήσει στην κορυφή και όλος ο Βόλος θα βαφτεί στα κιτρινόμαυρα. 

Και μπορεί σε αγωνιστικό επίπεδο να αποκτάει ένα σημαντικό χάντικαπ η ΑΕΚ, αλλά μεγάλο θα είναι και για τους γηπεδούχους το όφελος, αφού ως γνωστόν πηγαίνει ελάχιστος κόσμος στα περισσότερα παιχνίδια τους και για πρώτη φορά θα δουν το Πανθεσσαλικό κατάμεστο. 

Μέχρι χθες είχαν φύγει άλλωστε περί τα 18.000 εισιτήρια, ενώ σήμερα (26/2) βγήκαν σε κυκλοφορία και τα τελευταία που είχαν απομείνει. Στο γήπεδο αναμένεται τουλάχιστον 20.000 κόσμου! 

Τι σημαίνει αυτό; Ότι θα μπει... χρυσάφι στα ταμεία της ΠΑΕ για τα δεδομένα του συλλόγου, αφού η τιμή στις περισσότερες θύρες ήταν στα 30 ευρώ και σε 11 θύρες έχει οριστεί στα 20 ευρώ. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό λοιπόν αναμένεται να εισπράξει περί το μισό εκατομμύριο ευρώ ο σύλλογος!

Διαβαστε ακομη