Πώς η Μπόντο Γκλιμτ μετέτρεψε την πτώση σε αυτοκρατορία!

Πριν από περίπου μια δεκαετία η νυν κυρίαρχη δύναμη του σκανδιναβικού ποδοσφαίρου, τερμάτιζε στην 15η θέση της Eliteserien με συνέπεια να υποβιβαστεί στη δεύτερη κατηγορία.

Η νορβηγική ομάδα αντί να κινηθεί σπασμωδικά αλλάζοντας προπονητές και ρόστερ, αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τον υποβιβασμό ως ευκαιρία για αναδόμηση και επαναπροσδιορισμό της φιλοσοφίας της.

Η περίοδος μετά τον υποβιβασμό χαρακτηρίστηκε από μια σταθερή και μακροπρόθεσμη στρατηγική, γνωστή στη Νορβηγία ως «stein på stein» (πέτρα πάνω στην πέτρα). 

Το σχέδιο αυτό δεν επικεντρώθηκε σε άμεσα αποτελέσματα, αλλά στην ανάπτυξη ταλέντων, στη διατήρηση σταθερότητας στον πάγκο της ομάδας και στη δημιουργία μιας ξεκάθαρης αγωνιστικής ταυτότητας που ήταν επιθετικό ποδόσφαιρο, πίεση ψηλά και εστίαση στην ομαδική νοοτροπία. Παράλληλα, προσελήφθη αθλητικός ψυχολόγος για να βελτιωθεί η ψυχολογία και η επικοινωνία της ομάδας, ενισχύοντας τη νοοτροπία που έδινε έμφαση στη διαδικασία και στη φιλοσοφία αντί στο άμεσο αποτέλεσμα κάθε αγώνα.

Το 2017, η Μπόντο Γκλιμτ αγωνίστηκε στη δεύτερη κατηγορία και κατάφερε να πρωταγωνιστήσει, κατακτώντας την πρώτη θέση. Έτσι εξασφάλισε την άμεση επιστροφή στην Eliteserien (Α΄ Κατηγορία). Η επιτυχία αυτή δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα του ατομικού ταλέντου που διαθέτουν οι ποδοσφαιριστές της, αλλά η αποτύπωση της νέας φιλοσοφίας.

Ο σκόρερ Κρίσταιν Όπσετ ξεχώρισε, αλλά η αληθινή επιτυχία έγκειτο στην ομαδική συνέπεια, στην τακτική πειθαρχία και στην ανάπτυξη των νεαρών παικτών που ενσωματώθηκαν στην πρώτη ομάδα. Εκείνη η σεζόν λειτούργησε ως «εργοτάξιο» για τη μελλοντική ταυτότητα της ομάδας.

Οι Νορβηγοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η περίοδος 2016–2017 αποτέλεσε σημείο-καμπή και απαρχής μιας νέας εποχής για την Μπόντο Γκλιμτ. Ο υποβιβασμός δεν θεωρήθηκε τραύμα αλλά ευκαιρία για στρατηγική ανασυγκρότηση, αφού τέθηκαν οι βάσεις για την επόμενη φάση της ομάδας.

Στην πρώτη χρονιά μετά την επιστροφή στα «μεγάλα σαλόνια» οι «Κιτρινόμαυροι» τερμάτισαν 11οι. Από το 2019 μέχρι σήμερα δεν έπεσαν κάτω από την δεύτερη θέση. Η Μπόντο κατάφερε να επιστρέψει στην κορυφή της Eliteserien, να κατακτήσει τα πρωταθλήματα του 2020 και 2021, αλλά και δύο ακόμη (2023, 2024) συμμετέχοντας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ιστορικής πρόκρισης στο UEFA Champions League το 2025–26.

Τούτη η πορεία θεωρείται στη Νορβηγία ως φυσική συνέπεια της συνεπούς και οργανωμένης προσέγγισης που ξεκίνησε ακριβώς μετά τον υποβιβασμό.

Η Μπόντο Γκλιμτ αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα συλλόγου που ενώ πάλευε για επιβίωση έχοντας χάσει τον προσανατολισμό του, εξελίχθηκε σε μια από τις πιο οργανωμένες και επιτυχημένες δυνάμεις του νορβηγικού ποδοσφαίρου κάνοντας όλη την Ευρώπη να παραμιλά με τα κατορθώματα της.

Διαβαστε ακομη