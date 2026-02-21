ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εκτός έδρας νίκες για Apollon Ladies και Ομόνοια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εκτός έδρας νίκες για Apollon Ladies και Ομόνοια

Ξανά δράση στο γυναικείο πρωτάθλημα σε περίπου ένα μήνα.

Με τις αναμετρήσεις της 16ης αγωνιστικής συνεχίστηκε η δράση του πρωταθλήματος Γυναικών.

Οι Apollon Ladies νίκησαν εκτός έδρας με 7-0 τον Ολυμπιακό Λευκωσίας WFC, εκτός έδρας νίκη και για την Ομόνοια Λευκωσίας που επικράτησε με 2-0 στον αγώνα της με τη Lakatamia FC.

Βαθμολογία: Apollon Ladies 33, Ομόνοια Λευκωσίας 25, Άρης 24, Lakatamia FC 9, Ολυμπιακός Λευκωσίας 0 βαθμούς.

Το πρωτάθλημα θα διακοπεί λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής μας ομάδας Γυναικών (φιλικό με Νησιά Φαρόε και επίσημο με Ρουμανία) και θα επαναρχίσει την Κυριακή 15 Μαρτίου.

Κατηγορίες

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Tο βιολί της η Νέα Σαλαμίνα, σπουδαίο διπλό και 2η θέση για Ομόνοια 29ης Μαΐου!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα του Θελάδες

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με σημαντικές διαφοροποιήσεις η ενδεκάδα του Καμορανέζι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

LIVE στις 17:00 το Απόλλων - Εθνικός Άχνας (Οι 11άδες)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Μίλαν έκανε προφορική συμφωνία με τον Τζο Γκόμες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Ολυμπιακός βράβευσε τον Ματιέ Βαλμπουενά που έγινε... 800άρης

Ελλάδα

|

Category image

Αυτούς επέλεξε ο Λοσάδα για την 9η σερί

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Εκτός έδρας νίκες για Apollon Ladies και Ομόνοια

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Δήλωση Γκουαρντιόλα για Πρεστιάνι-Βινίσιους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με εκπλήξεις οι εξάδες ξένων που επέλεξαν Μπαρτζώκας και Αταμάν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η ΑΕΛ έκανε το αυτονόητο και τώρα αναμένει... δώρο

ΑΕΛ

|

Category image

Αυτό είναι το συμβόλαιο που προσφέρει ο Ολυμπιακός στον Ελ Κααμπί

Ελλάδα

|

Category image

Κατήγγειλε και η Πόρτο τον Πρεστιάνι για ρατσισμό στον Βινίσιους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πικρία να γίνει αντίδραση

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

H Τσέλσι θέλει να «δέσει» με νέο συμβόλαιο τον Κουκουρέγια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη