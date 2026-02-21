Εκτός έδρας νίκες για Apollon Ladies και Ομόνοια

Με τις αναμετρήσεις της 16ης αγωνιστικής συνεχίστηκε η δράση του πρωταθλήματος Γυναικών.

Οι Apollon Ladies νίκησαν εκτός έδρας με 7-0 τον Ολυμπιακό Λευκωσίας WFC, εκτός έδρας νίκη και για την Ομόνοια Λευκωσίας που επικράτησε με 2-0 στον αγώνα της με τη Lakatamia FC.

Βαθμολογία: Apollon Ladies 33, Ομόνοια Λευκωσίας 25, Άρης 24, Lakatamia FC 9, Ολυμπιακός Λευκωσίας 0 βαθμούς.

Το πρωτάθλημα θα διακοπεί λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής μας ομάδας Γυναικών (φιλικό με Νησιά Φαρόε και επίσημο με Ρουμανία) και θα επαναρχίσει την Κυριακή 15 Μαρτίου.