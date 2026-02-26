Επιστρέφει ως… επενδυτής στην Ισπανία ο Κριστιάνο – Αγοράζει το 25% της Αλμερία

Το 25% της Αλμερία κατέχει πλέον ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με την ομάδα να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Η συναλλαγή ανακοινώθηκε επίσημα την Πέμπτη, αναφέροντας ότι η συμφωνία ολοκληρώθηκε μέσω της CR7 Sports Investments, μιας νέας θυγατρικής της CR7 SA, μέσω της οποίας ο 41χρονος διεθνής Πορτογάλος διαχειρίζεται τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις του.

Ο παίκτης της Αλ Νασρ δηλώνει στο δελτίο Τύπου ότι αυτή η εξαγορά αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του ως επιχειρηματία και επενδυτή, αντανακλώντας μια μακροπρόθεσμη δέσμευση.

«Είχα εδώ και καιρό τη φιλοδοξία να συνεισφέρω στο ποδόσφαιρο πέρα ​​από το γήπεδο. Η Αλμερία είναι μια ισπανική ομάδα με ισχυρά θεμέλια και σαφές αναπτυξιακό δυναμικό. Θέλω να συνεργαστώ με την ομάδα που την ηγείται για να υποστηρίξω την ομάδα στη νέα φάση ανάπτυξής της», δήλωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η επίσημη ανακοίνωση περιγράφει την αγορά ως «στρατηγική επένδυση», αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί οικονομικές λεπτομέρειες σχετικά με τη συναλλαγή.

Με τη σειρά του, ο πρόεδρος της Αλμερία, Μοχάμεντ αλ Κερέιτζι, επικεφαλής της ομάδας που πλήρωσε 100 εκατομμύρια ευρώ για τον σύλλογο, εξέφρασε την ικανοποίησή του που ο Πορτογάλος σταρ είναι επενδυτής. «Θεωρείται ο καλύτερος στο γήπεδο, γνωρίζει πολύ καλά το ισπανικό ποδόσφαιρο και κατανοεί τις δυνατότητες αυτού που χτίζουμε εδώ, τόσο όσον αφορά την ομάδα όσο και την ανάπτυξη των νέων», τόνισε ο Αλ Κερέιτζι.

Την παραμονή της επίσημης ανακοίνωσης αυτής της συμφωνίας, η τοπική εφημερίδα «La Voz de Almería» πρότεινε την πιθανότητα ο Κριστιάνο Ρονάλντο να ενταχθεί στην Αλμερία, δεδομένης της ισχυρής φιλίας του με τον πρόεδρο, Μοχάμεντ αλ Κερέιτζι.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο αντιμετώπισε την Αλμερία το καλοκαίρι του 2025, ενώ αγωνιζόταν για την Αλ Νασρ, σε φιλικό αγώνα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, αντιμετώπισε τους «ροχιμπλάνκος» επτά φορές και σκόραρε επτά γκολ.

sdna.gr