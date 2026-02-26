Έχει χάσει τον τρόπο των... επιτυχιών ο Μουρίνιο

Ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν κατάφερε να οδηγήσει την Μπενφίκα στη φάση των «16» του Champions League, μετά τον αποκλεισμό από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Πορτογάλος τεχνικός παραμένει χωρίς νίκη σε νοκ-άουτ αγώνα του Champions League από το 2014 και μετά.

Η τελευταία του νίκη ήταν στις 8 Απριλίου 20214 όταν η Τσέλσι είχε επικρατήσει της Παρί Σεν Ζερμέν 2-0 και πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League. Εκεί, η πορεία της λονδρέζικης ομάδας είχε σταματήσει από την Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στην Ισπανία, οι «ροχιμπλάνκος» είχαν επικρατήσει 3-1 στη ρεβάνς του Λονδίνου.

Την επόμενη σεζόν (2014-2015), η Τσέλσι αποκλείστηκε στη φάση των «16» από την Παρί Σεν Ζερμέν, με δυο ισοπαλίες. Το ματς στο Παρίσι είχε λήξει 1-1 και η ρεβάνς στο «Στάμφορντ Μπριτζ» είχε λήξει 2-2, με τους Παριζιάνους να παίρνουν την πρόκριση με τα εκτός έδρας γκολ.

Ο Μουρίνιο επέστρεψε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση τη σεζόν 2017-2018 με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπου και τότε αποκλείστηκε στη φάση των «16». Αυτή τη φορά, η Σεβίλλη ήταν αυτή που σταμάτησε τον Πορτογάλο τεχνικό και πάλι με εκτός έδρας νίκη. Μετά το 0-0 στην Ισπανία, οι Ανδαλουσιανοί είχαν επικρατήσει 2-1 στο «Ολντ Τράφορντ» και είχαν πανηγυρίσει την πρόκριση.

Τη σεζόν 2019-2020, ο Μουρίνιο βρίσκονταν στον πάγκο της Τότεναμ, με την οποία αποκλείστηκε και πάλι στη φάση των «16». Αυτή τη φορά, η Λειψία ήταν αυτή που σταμάτησε τον Πορτογάλο τεχνικό, με δυο ήττες. Η λονδρέζικη ομάδα είχε ηττηθεί 1-0 εντός έδρας και 3-0 εκτός έδρας.

Από τότε, ο Μουρίνιο δεν είχε πάρει μέρος στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με τις Ρόμα και Φενέρμαχτσε, στον πάγκο των οποίων είχε καθίσει τα τελευταία χρόνια. Το 2022 έφτασε στον τελικό του Conference League με τους Ρωμαίους και κατέκτησε τον τίτλο, ενώ την επόμενη σεζόν έφτασε στον τελικό του Europa League, με την ιταλική ομάδα και έχασε το τρόπαιο από τη Σεβίλλη, του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το συγκεκριμένο τρόπαιο το είχε κατακτήσει τη σεζόν 2016-2017 με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όταν είχε επικρατήσει στον τελικό της Στοκχόλμης του Άγιαξ, με 2-0.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει κατακτήσει δυο φορές το Champions League, με την Πόρτο τη σεζόν 2003-2004, επικρατώντας της Μονακό στον τελικό με 3-0 και τη σεζόν 2009-2010 με την Ίντερ, μετά το 2-0 επί της Μπάγερν Μονάχου στον τελικό της Μαδρίτης. Ο Μουρίνιο δεν κατάφερε να οδηγήσει στην κορυφή της Ευρώπης τις Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ, με τις οποίες πήρε μέρος στο Champions League στα μετέπειτα χρόνια.

Τα αποτελέσματά του «special one» τα τελευταία χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, δείχνουν πως έχει χάσει τον τρόπο, για να οδηγεί τις ομάδες του στην κορυφή της Ευρώπης. Δηλαδή, αυτό για το οποίο είχε γίνει παγκοσμίως γνωστός, στα πρώτα χρόνια της καριέρας του.

novasports.gr