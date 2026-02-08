Κύπελλο Γυναικών: Στον τελικό Άρης Λεμεσού - Apollon Ladies

Μέσα από τους σημερινούς επαναληπτικούς αγώνες της ημιτελικής φάσης, εξασφάλισαν την πρόκριση και θα αποτελέσουν το ζευγάρι του μεγάλου τελικού.

Ο Άρης για πρώτη φορά στην ιστορία του θα παίξει σε τελικό, 16η παρουσία για τις Apollon Ladies που μετρούν 14 κατακτήσεις.

Οι Apollon Ladies μετά το σημερινό 0-0 απέκλεισαν την Ομόνοια Λευκωσίας, καθώς είχαν κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι στη Λεμεσό με 4-0.

Ο Άρης μετά το εκτός έδρας 5-1 επί του Ολυμπιακού Λευκωσίας WFC, στον επαναληπτικό της Λεμεσού νίκησε με 9-0 και πέρασε με συνολικό σκορ 14-1.