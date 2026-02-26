Μουρίνιο: Δέκα σερί νοκ άουτ χωρίς νίκη στο Champions League

Ένα στατιστικό που δύσκολα θα περίμενε κανείς για έναν από τους πιο επιτυχημένους προπονητές της σύγχρονης εποχής συνεχίζει να «βαραίνει» τον Ζοσέ Μουρίνιο στο Champions League, μετά τον αποκλεισμό της Μπενφίκα από τη Ρεάλ Μαδρίτης στην ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης.

Ο Πορτογάλος τεχνικός παραμένει χωρίς νίκη σε νοκ άουτ αναμέτρηση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης εδώ και δώδεκα χρόνια, συμπληρώνοντας πλέον δέκα διαδοχικά παιχνίδια χωρίς επιτυχία σε φάση αποκλεισμού.

Η τελευταία του νίκη σε νοκ άουτ του Champions League καταγράφηκε στις 8 Απριλίου 2014, όταν η Τσέλσι επικράτησε της Παρί Σεν Ζερμέν και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Από τότε, όποιες κι αν ήταν οι ομάδες που καθοδήγησε, δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει πρόκριση σε διπλούς αγώνες της φάσης των «16», των προημιτελικών ή των ημιτελικών.

sport-fm.gr