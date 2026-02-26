ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μουρίνιο: Δέκα σερί νοκ άουτ χωρίς νίκη στο Champions League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μουρίνιο: Δέκα σερί νοκ άουτ χωρίς νίκη στο Champions League

Ο Ζοσέ Μουρίνιο συμπλήρωσε 10 σερί νοκ άουτ αγώνες Champions League χωρίς νίκη. Η τελευταία του επιτυχία χρονολογείται από το 2014 με την Τσέλσι.

Ένα στατιστικό που δύσκολα θα περίμενε κανείς για έναν από τους πιο επιτυχημένους προπονητές της σύγχρονης εποχής συνεχίζει να «βαραίνει» τον Ζοσέ Μουρίνιο στο Champions League, μετά τον αποκλεισμό της Μπενφίκα από τη Ρεάλ Μαδρίτης στην ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης.

Ο Πορτογάλος τεχνικός παραμένει χωρίς νίκη σε νοκ άουτ αναμέτρηση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης εδώ και δώδεκα χρόνια, συμπληρώνοντας πλέον δέκα διαδοχικά παιχνίδια χωρίς επιτυχία σε φάση αποκλεισμού.

Η τελευταία του νίκη σε νοκ άουτ του Champions League καταγράφηκε στις 8 Απριλίου 2014, όταν η Τσέλσι επικράτησε της Παρί Σεν Ζερμέν και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Από τότε, όποιες κι αν ήταν οι ομάδες που καθοδήγησε, δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει πρόκριση σε διπλούς αγώνες της φάσης των «16», των προημιτελικών ή των ημιτελικών.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΑΕΚ: Πού εκτίει την ποινή καρτών ο Μαρίν

Ελλάδα

|

Category image

Επιστρέφει ως… επενδυτής στην Ισπανία ο Κριστιάνο – Αγοράζει το 25% της Αλμερία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Μάλωσαν» με τα δίχτυα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μουρίνιο: Δέκα σερί νοκ άουτ χωρίς νίκη στο Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το σχέδιο του Ράφα Μπενίτεθ για την πρόκριση κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν

Ελλάδα

|

Category image

Αν μπουν αυτά με Ριέκα εντός και ΑΠΟΕΛ...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Λεβέντης: «Εδώ και αρκετές δεκαετίες έχουμε να κερδίσουμε δυο φορές τον ΑΠΟΕΛ»

ΑΕΛ

|

Category image

ΑΕΛ: «Είμαστε στο όριο για κεκλεισμένων που μπορεί να ισχύσει στον ημιτελικό κυπέλλου»

ΑΕΛ

|

Category image

Αλλαγή δεδομένων με Σαλάχ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προ των πυλών το κιτρινόμαυρο sold out στο Πανθεσσαλικό!

Ελλάδα

|

Category image

Κύπελλο Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών: Τα ζευγάρια των ημιτελικών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η κίνηση στήριξης στον Βινίσιους από τους παίκτες της Κορίνθιανς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρόνια Πολλά Μάρκο Ράινερ Ράουφμαν

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις για Ομόνοια, ΠΑΟ και ΠΑΟΚ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Κασιανός: «Δεν θα έχει θέματα υποβιβασμού η Ανόρθωση»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη