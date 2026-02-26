ΑΕΚ: Πού εκτίει την ποινή καρτών ο Μαρίν

Ο πονοκέφαλος στην ΑΕΚ με τις κίτρινες κάρτες συνεχίζεται, με τον Ραζβάν Μαρίν να συμπληρώνει κάρτες στο ματς με τον Λεβαδειακό. Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να δηλώσει τον Ρουμάνο χαφ στο ματς με την Κηφισιά για να εκτίσει την ποινή του.

Στο όριο της τιμωρίας βρίσκονται ακόμα επτά παίκτες της Ένωσης, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ενόψει των πλέι οφ. Ο λόγος για τους Πινέδα, Πενράις, Κουτέσα, Λιούμπιτσιτς, Πήλιο, Στρακόσα και Βάργκα.

sdna.gr