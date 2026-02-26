Αν μπουν αυτά με Ριέκα εντός και ΑΠΟΕΛ...

Στο στρατόπεδο των πρασίνων επικρατεί αισιοδοξία και αποφασιστικότητα ενόψει του αποψινού (19:45) παιχνιδιού με τους Κροάτες εκτός έδρας.

Η Ομόνοια χρειάζεται διαφορά δύο τερμάτων στο σκορ για να πάρει αυτή την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League.

Στον αγώνα του ΓΣΠ, το τριφύλλι έδειξε πως μπορεί να αποκλείσει τους Κροάτες. Ουσιαστικό αυτό που στοίχισε ήταν η αστοχία στις «καθαρές» ευκαιρίες που έφτιαξε. Κάτι που έγινε και στο αμέσως επόμενο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ για το πρωτάθλημα.

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν πως αν η ομάδα του Μπεργκ καταφέρει να κάνει γκολ ευκαιρίες όπως αυτές με Ριέκα στο ΓΣΠ και ΑΠΟΕΛ, τότε οι πιθανότητες να πάρει αυτή την πρόκριση είναι πολύ περισσότερες.