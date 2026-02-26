ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός: Sold out και με Παρί το Telekom Center Athens

Παναθηναϊκός: Sold out και με Παρί το Telekom Center Athens

Κατάμεστο θα είναι και απόψε το Telekom Center Athens με τον Παναθηναϊκό Aktor να ανακοινώνει sold out στον αγώνα με την Παρί.

Σε ακόμα ένα εντός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού Aktor στη Euroleague, δεν θα πέφτει… καρφίτσα στο Telekom Center Athens. Η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out για το αποψινό ματς με την Παρί, θυμίζοντας πως το τζάμπολ έχει μεταφερθεί για τις 21:45.

Αναλυτικά:

Απόψε, για άλλη μια φορά, το σπίτι μας θα είναι ΔΥΝΑΤΟ, και πλήρως ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ! 🟢

Ευχαριστούμε #PAOFans για άλλη μια απίστευτη ανταπόκριση. Ανυπομονούμε να σας δούμε όλους στο Telekom Center Athens για μια ακόμη βραδιά EuroLeague. 🙌

Υ.Γ. Παρακαλώ να θυμάστε ότι το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 21:45, αντί για 21:15. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 18:45.

