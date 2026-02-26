Παναθηναϊκός: Sold out και με Παρί το Telekom Center Athens

Σε ακόμα ένα εντός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού Aktor στη Euroleague, δεν θα πέφτει… καρφίτσα στο Telekom Center Athens. Η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out για το αποψινό ματς με την Παρί, θυμίζοντας πως το τζάμπολ έχει μεταφερθεί για τις 21:45.

Αναλυτικά:

Απόψε, για άλλη μια φορά, το σπίτι μας θα είναι ΔΥΝΑΤΟ, και πλήρως ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ! 🟢

Ευχαριστούμε #PAOFans για άλλη μια απίστευτη ανταπόκριση. Ανυπομονούμε να σας δούμε όλους στο Telekom Center Athens για μια ακόμη βραδιά EuroLeague. 🙌

Υ.Γ. Παρακαλώ να θυμάστε ότι το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 21:45, αντί για 21:15. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 18:45.

Sdna.gr