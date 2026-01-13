Την ερχόμενη Κυριακή οι πρώτοι αγώνες της ημιτελικής φάσης

Σε ρυθμούς Κυπέλλου Γυναικών με τους πρώτους αγώνες της ημιτελικής φάσης που θα διεξαχθούν την ερχόμενη Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΚΟΠ, οι επαναληπτικοί θα διεξαχθούν την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου και τότε θα γίνει γνωστό και το ζευγάρι του μεγάλου τελικού.

Η αυλαία της φετινής διοργάνωσης άνοιξε με τον αγώνα της πρώτης φάσης όπου οι Apollon Ladies νίκησαν εκτός έδρας με 2-0 τη Lakatamia FC.

Το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης:

Apollon Ladies - Ομόνοια Λευκωσίας

Ολυμπιακός WFC – Άρης Λεμεσού