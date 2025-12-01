Ρ. Δημητριάδης: «Είδαμε τα λάθη μας και θα δουλέψουμε για να τα διορθώσουμε»

Το αποτέλεσμα της ήττας (2-3) στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι με το Λουξεμβούργο κατέγραψε τα δικά του χρήσιμα συμπεράσματα για τον Ομοσπονδιακό μας προπονητή.

«Ήταν ένα αποτέλεσμα που σίγουρα δεν αρμόζει στις δυνατότητες της ομάδας, ούτε σίγουρα από την απόδοση που είχαμε τρεις μέρες πριν.

Μας προβληματίζει το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε σταθερότητα μέσα σε λίγες μέρες και απέναντι στον ίδιο αντίπαλο», δήλωσε ο Ρένος Δημητριάδης μετά τη λήξη του σημερινού αγώνα και πρόσθεσε: «Μιλήσαμε με τα κορίτσια, είδαμε τα λάθη και θα δουλέψουμε για να τα διορθώσουμε για να είμαστε έτοιμοι στα επίσημα παιχνίδια, τον ερχόμενο Μάρτιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου».

Η Εθνική μας έκλεισε κύκλο δέκα αγώνων μέσα στο 2025 με απολογισμό πέντε νίκες, μία ισοπαλία και τέσσερις ήττες.

Στο παιχνίδι της Δευτέρας εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού ήταν η Ειρήνη Μιχαήλ.