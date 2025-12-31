Φίλαθλος του Κόγκο στέκεται ως άγαλμα προς τιμήν του Λουμούμπα στο AFCON

Οι περισσότεροι οπαδοί της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό τραγούδησαν, φώναζαν συνθήματα, επευφημούσαν και χτυπούσαν τα τύμπανα καθώς η ομάδα τους εξασφάλισε μια θέση στους «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής με νίκη με 3-0 επί της Μποτσουάνα. Όμως ένας οπαδός παρέμεινε ακίνητος καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Μισέλ Κούκα Μπολαντίνγκα, ντυμένος κομψά με σακάκι και γραβάτα, παρόμοιος με τον πρώτο πρωθυπουργό της χώρας του, Πατρίς Λουμούμπα, στέκεται ακίνητος πάνω σε ένα αυτοσχέδιο βάθρο σε κάθε αγώνα ομίλου της ΛΔ Κονγκό, προς τιμήν του πολιτικού που δολοφονήθηκε το 1961.

Με το παρατσούκλι «Λουμούμπα» λόγω της πράξης που κάνει, ο Κούκα Μπολαντίνγκα στήνει το βάθρο του στις κερκίδες στην αρχή κάθε αγώνα και σηκώνει το χέρι του για να πάρει μια στάση παρόμοια με αυτή που έχει ο Λουμούμπα σε ένα άγαλμά του στην πρωτεύουσα της χώρας του, Κινσάσα.

Η αποφασιστικότητά του δοκιμάστηκε όταν ο πρώτος αγώνας της ΛΔ Κονγκό εναντίον του Μπενίν στις 23 Δεκεμβρίου διήρκεσε σχεδόν 115 λεπτά λόγω των καθυστερήσεων, αλλά κράτησε τη θέση του μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και θα έχει τουλάχιστον μία ακόμη ευκαιρία να το κάνει όταν η ομάδα του παίξει με την Αλγερία στον επόμενο γύρο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ