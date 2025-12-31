Το ένα μετά το άλλο: Sold-out και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού AKTOR γίνονται sold-out η μία μετά την άλλη: Μετά το ματς με την Αρμάνι Μιλάνο, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια και για τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Νωρίτερα μέσα στη μέρα (31/12) ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε πως το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο έγινε sold out (6/1). Ωστόσο, η... τρέλα συνεχίστηκε και το «τριφύλλι» ανακοίνωσε και δεύτερο.

Πιο συγκεκριμένα, όπως έκανε γνωστό η «πράσινη» ΚΑΕ εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική της Euroleague. Το ματς θα διεξαχθεί στις 3 Φεβρουαρίου του 2026 (21:15).

Θυμίζουμε πως το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (2/1) έγινε sold-out τέσσερις μήνες πριν το τζάμπολ.

SDNA