Ο Σεμένιο χαιρέτησε τον κόσμο της Μπόρνμουθ, ο Ιραόλα είπε πως παίζει και απέναντι στην Άρσεναλ!

Ξεκάθαρος ο Άντονι Ιραόλα, επισήμανε πως ο Σεμένιο δεν αφήνει ακόμη την Μπόρνμουθ, παρά τα τελευταία αγγλικά δημοσιεύματα!

Υπολογίζεται για το παιχνίδι με την Άρσεναλ και εν συνεχεία, αποχαιρετά τα «κεράσια», για να υπογράψει στη Μάντσεστερ Σίτι.

Δεδομένη είναι η συμφωνία του Αντουάν Σεμένιο με τη Μάντσεστερ Σίτι, με τον Fabrizio Romano να δίνει… σχεδόν «Here we go» πριν από μερικές ώρες, λέγοντας απλώς πως πρέπει να διευθετηθούν κάποιες λεπτομέρειες.

Υπό αυτήν τη συνθήκη, σε όλους φάνηκε απόλυτα λογικό το γεγονός πως ο παίκτης της Μπόρνμουθ χαιρέτησε το κοινό των «κερασιών», μετά τη λήξη της αναμέτρησης με την Τσέλσι.

Πήγε κοντά, χειροκρότησε, αποθεώθηκε από τον κόσμο και όλα έδειχναν πως αυτή ήταν και η τελευταία φορά που παίζει με τη συγκεκριμένη φανέλα.

Και όμως, ο Άντονι Ιραόλα έχει άλλη άποψη! Διότι στη συνέντευξη Τύπου, έπειτα από το τελικό 2-2 στο «Στάμφορντ Μπριτζ», είπε πως ο ποδοσφαιριστής του δεν έδωσε το τελευταίο του παιχνίδι με την Μπόρνμουθ. Πως υπολογίζεται κανονικά και για το πρώτο παιχνίδι του 2026 απέναντι στην Άρσεναλ και πως ό,τι είναι να συμβεί, θα ολοκληρωθεί μετά τη συνάντηση με τους «κανονιέρηδες» στο «Βιτάλιτι».

Συγκεκριμένα, η δήλωση του Ιραόλα για τον Σεμένιο:

«Δεν ήταν το τελευταίο του παιχνίδι. Ναι, θα παίξει απέναντι στην Άρσεναλ. Πρέπει να ξεκουραστεί και να είναι έτοιμος, γιατί αντιμετωπίζουμε την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος.»

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη