Συμφωνία του Μήτογλου με τη Σαμπντόρια αποκαλύπτουν οι Ιταλοί

Για οριστική συμφωνία του Γεράσιμου Μήτογλου με την Σαμπντόρια κάνουν λόγο στην Ιταλία!

Η έκδοση της La Repubblica υποστηρίζει ότι ο Έλληνας στόπερ συμφώνησε σε όλα με την ιταλική ομάδα κι από την 3η Ιανουαρίου θα φορέσει τη φανέλα της.

Ο Μήτογλου αναμένεται να λύσει άμεσα τη συνεργασία του με την ΑΕΚ και θα μετακομίσει στην Ιταλία (αν τελικά επιβεβαιωθούν τα δημοσιεύματα) ως ελεύθερος.

Ο Γεράσιμος Μήτογλου, από την αρχή της σεζόν, βρίσκεται εκτός πλάνων του Μάρκο Νίκολιτς. Δεν αγωνίζεται, ούτε προπονείται με την ομάδα και πρόσφατα προέβη σε προσφυγή για να λυθεί το συμβόλαιο του, αφού έκανε λόγο για μείωση της προσωπικότητας του.

Παράλληλα, προσφυγή είχε καταθέσει και η ΑΕΚ, ζητώντας τη λύση του συμβολαίου με υπέρ της όρους.

Όμως, μετά από αυτό το διάστημα αναμονής της εκδίκασης, οι δυο πλευρές βρίσκονται πλέον σε μονοπάτι συνεννόησης, ώστε να υπάρξει συμβιβασμός, κάτι που είχε αναφερθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

