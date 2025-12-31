ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωσε τον 18χρονο Γιάννη Σαρρή ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου μέσου Γιάννη Σαρρή, τον οποίο πήρε από τη Μόντενα και υπέγραψε μέχρι το 2029, σε μία σημαντική κίνηση για το μέλλον.

Επένδυση στο μέλλον για τον ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος του βορρά» ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Σαρρή.

Ο 18χρονος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Θεσσαλονίκης μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Με τη Μόντενα ο Σαρρής είχε συμβόλαιο έως το 2027, ενώ συμμετείχε και στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας. Είναι, παράλληλα, διεθνής με την Εθνική Νέων, με την οποία μετρά 6 συμμετοχές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του 18χρονου, γεννημένου τον Μάρτιο του 2007, Γιάννη Σαρρή από τη Μόντενα. Ο νεαρός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ έως τις 30.06.2029.

Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής πήγε το 2023 στην Ιταλία και τη Μόντενα, αρχικά για την Κ17, μα γρήγορα προωθήθηκε στην Primavera 2, στην οποία μάλιστα κατέγραψε συνολικά 41 συμμετοχές, πέντε γκολ και δύο ασίστ. Με τη Μόντενα είχε συμβόλαιο έως το 2027, ενώ συμμετείχε και στην προετοιμασία της Α’ ομάδας. Είναι δε και διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Νέων Κ19, με την οποία μετρά έξι συμμετοχές.

Πιστός στο πλάνο του, ο ΠΑΟΚ επενδύει στο μέλλον, με την απόκτηση ενός ταλαντούχου ποδοσφαιριστή, με πολύ καλές προοπτικές .Καλώς ήρθες, Γιάννη!».

 

Διαβαστε ακομη