O Ρονάλντο έκανε έσοδα 2,05 δισ. δολάρια από το ντεμπούτο του το 2001

ΓΗΠΕΔΟ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο γίνεται 41 ετών στις 5 Φεβρουαρίου και συνεχίζει να κυνηγάει ρεκόρ εντός και εκτός γηπέδου.

Από το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2001, ο επιθετικός της Αλ-Νασρ έχει μαζέψει τουλάχιστον 2,05 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα που συνδέονται αποκλειστικά με το ποδόσφαιρο, συμπεριλαμβανομένων μισθών, διαφημιστικών συμβολαίων και εκμετάλλευσης της προσωπικής του επωνυμίας, σύμφωνα με έρευνα του δημοσιογράφου Ραφαέλ Ρέις που δημοσιεύτηκε στο UOL.

 Η μελέτη-όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα της Αργεντινής marketingregistrado, λαμβάνει υπόψη μόνο τα έσοδα που προέρχονται από αθλητικές και εμπορικές συμφωνίες που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο, εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών επενδύσεων και των παράλληλων επιχειρήσεων, όπως η αλυσίδα ξενοδοχείων του με τον όμιλο Pestana. Μόνο τον τελευταίο χρόνο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αύξησε την καθαρή του αξία κατά περισσότερα από 280 εκατομμύρια δολάρια.

 

Επιπλέον, ο Πορτογάλος σταρ κατέχει τον υψηλότερο μισθό που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του αθλήματος. Μετά την ανανέωση του συμβολαίου του τον Ιούνιο, κερδίζει περίπου 246 εκατομμύρια δολάρια ανά σεζόν αποκλειστικά από το συμβόλαιό του με τον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας.

Πίσω από τον CR7 βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι, με 1,605 δισεκατομμύρια δολάρια καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, όντας ο μόνος άλλος ενεργός παίκτης που έχει ξεπεράσει το όριο του δισεκατομμυρίου δολαρίων, ενώ ο Νεϊμάρ συμπληρώνει το βάθρο με 954,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΕΘΝΗ

