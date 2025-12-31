Κλείνει στον Ηρακλή ο Ουάρντα

Σε νέα ποδοσφαιρική στέγη ετοιμάζεται να μετακομίσει ο Αμρ Ουάρντα, με τον Ηρακλή να αποτελεί εκτός απροόπτου τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Μετά την οριστική λύση της συνεργασίας του με την ΑΕΛ Novibet, ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός αναμένεται να βρεθεί άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον «Γηραιό».

Ο 32χρονος άσος έρχεται να προσθέσει ποιότητα, εμπειρία και δημιουργία στη μεσοεπιθετική γραμμή του Ηρακλή, σε μια περίοδο όπου ο σύλλογος έχει ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Ουάρντα αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν, με option ανανέωσης σε περίπτωση ανόδου, ενώ στόχος είναι να τεθεί άμεσα στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για τα κρίσιμα παιχνίδια που ακολουθούν.

