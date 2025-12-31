ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κλείνει στον Ηρακλή ο Ουάρντα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κλείνει στον Ηρακλή ο Ουάρντα

Ο Αμρ Ουάρντα ετοιμάζεται να φορέσει τα κυανόλευκα του Ηρακλή μετά την αποχώρησή του από την ΑΕΛ Novibet.

Σε νέα ποδοσφαιρική στέγη ετοιμάζεται να μετακομίσει ο Αμρ Ουάρντα, με τον Ηρακλή να αποτελεί εκτός απροόπτου τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Μετά την οριστική λύση της συνεργασίας του με την ΑΕΛ Novibet, ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός αναμένεται να βρεθεί άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον «Γηραιό».

Ο 32χρονος άσος έρχεται να προσθέσει ποιότητα, εμπειρία και δημιουργία στη μεσοεπιθετική γραμμή του Ηρακλή, σε μια περίοδο όπου ο σύλλογος έχει ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Ουάρντα αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν, με option ανανέωσης σε περίπτωση ανόδου, ενώ στόχος είναι να τεθεί άμεσα στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για τα κρίσιμα παιχνίδια που ακολουθούν.

 

sportfm.gr

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ξέσπασε ο κόσμος!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Έφυγε αλλά να… ξανάρθει!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κακή ήττα για Μπακς, αστόχησε στο τέλος ο Γιάννης

NBA

|

Category image

Το πρώτο μήνυμα του Ρομπέρτο Κάρλος μετά την επέμβαση στο Σάο Πάολο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η τοπ πεντάδα των αθλητριών για το 2025

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι σούπερ σταρ αθλητές του 2025

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι κορυφαίες ομάδες της χρονιάς, σύμφωνα με την ψήφο των μελών της ΕΑΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι Κορυφαίοι του 2025 που θα βραβευθούν στη 53η Γιορτή Αρίστων της ΕΑΚ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τα ζευγάρια της φάσης των «16» στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέα χρονιά με συναρπαστικές ποδοσφαιρικές μεταδόσεις από Αγγλία (1/1)

TV

|

Category image

Καλή και δημιουργική χρονιά!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Στο στόχαστρο της Ρέιντζερς ο Πενράις»

Ελλάδα

|

Category image

Δύσκολα με Παναθηναϊκό ο Τάισον Ουόρντ

EUROLEAGUE

|

Category image

Και με τη... βούλα στον ΠΑΟΚ ο Γερεμέγιεφ

Ελλάδα

|

Category image

Η προτεραιότητα του Ρόκα για ενίσχυση

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη