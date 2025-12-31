Ο Σερ Άλεξ Φεργκιουσον των 38 τροπαίων έγινε 84 ετών

Ο Σερ Αλεξάντερ Τσάπμαν Φέργκιουσον γίνεται σήμερα 84 ετών. Ηταν η τελευταία ημέρα του 1941, όταν γεννήθηκε ο Σκωτσέζος προπονητής, ένας από τους κορυφαίους στην Ιστορία, συνδέοντας το όνομά του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παραμένοντας στον πάγκο της για σχεδόν 27 χρόνια.

Από τις 6 Νοεμβρίου 1986 έως τις 19 Μαΐου 2013, ήταν 1500 φορές στον πάγκο της αγγλικής ομάδας, μετρώντας 895 νίκες, 338 ισοπαλίες και μόλις 267 ήττες, κατακτώντας συνολικά 38 τρόπαια: 13 τίτλους Premier League, 5 Κύπελλα, 4 League Cup, 10 Community Shield, 2 Champions League, 1 Κύπελλο Κυπελλούχων, 1 ευρωπαϊκό Super Cup, 1 διηπειρωτικό και 1 Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων.

Έγινε Σερ το 1999 για τις υπηρεσίες του στο ποδόσφαιρο. Είναι ο μακροβιότερος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχοντας ξεπεράσει το ρεκόρ του Σερ Ματ Μπάσμπι στις 19 Δεκεμβρίου 2010. Αποχώρησε από τον πάγκο της στο τέλος της σεζόν 2012-13, έχοντας κερδίσει την Premier League στην τελευταία του σεζόν.

Τον Οκτώβριο ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έγινε γνωστό ότι ενημερώθηκε απο την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ότι θα αφήσει το ρόλο του ως παγκόσμιος πρεσβευτής του συλλόγου στο τέλος της σεζόν, αφού οι συνιδιοκτήτες του συλλόγου INEOS δεν πρόκειται να ανανεώσουν το συμβόλαιό του αξίας πολλών εκατομμυρίων λιρών.

Ο Άλεξ Φέργκιουσον, υπέγραψε συμφωνία με τη Γιουνάιτεντ το 2013 για να γίνει πρεσβευτής του συλλόγου, λαμβάνοντας 2,16 εκατομμύρια λίρες ετησίως. Όμως γνώρισε και εκείνος τα μέτρα των περικοπών θέσεων εργασίας που έκανε σχεδόν σε όλους τους τομείς η Γιουνάιτεντ ως μέρος των μέτρων εξοικονόμησης κόστους στον σύλλογο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ