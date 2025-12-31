ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Σερ Άλεξ Φεργκιουσον των 38 τροπαίων έγινε 84 ετών

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Σερ Άλεξ Φεργκιουσον των 38 τροπαίων έγινε 84 ετών

Το μήνυμα της Μάντστεστερ Γιουνάιτεντ στα social media για τα 84α γενέθλια του Σερ Άλεξ Φέργιουσον

Ο Σερ Αλεξάντερ Τσάπμαν Φέργκιουσον γίνεται σήμερα 84 ετών. Ηταν η τελευταία ημέρα του 1941, όταν γεννήθηκε ο Σκωτσέζος προπονητής, ένας από τους κορυφαίους στην Ιστορία, συνδέοντας το όνομά του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παραμένοντας στον πάγκο της για σχεδόν 27 χρόνια. 

 Από τις 6 Νοεμβρίου 1986 έως τις 19 Μαΐου 2013, ήταν 1500 φορές στον πάγκο της  αγγλικής ομάδας, μετρώντας 895 νίκες, 338 ισοπαλίες και μόλις 267 ήττες, κατακτώντας συνολικά 38 τρόπαια: 13 τίτλους Premier League, 5 Κύπελλα, 4 League Cup, 10 Community Shield, 2 Champions League, 1 Κύπελλο Κυπελλούχων, 1 ευρωπαϊκό Super Cup, 1 διηπειρωτικό και 1 Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων. 

 Έγινε Σερ το 1999 για τις υπηρεσίες του στο ποδόσφαιρο. Είναι ο μακροβιότερος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχοντας ξεπεράσει το ρεκόρ του Σερ Ματ Μπάσμπι στις 19 Δεκεμβρίου 2010. Αποχώρησε από τον πάγκο της στο τέλος της σεζόν 2012-13, έχοντας κερδίσει την Premier League στην τελευταία του σεζόν. 

 Τον Οκτώβριο ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ,  έγινε γνωστό ότι ενημερώθηκε απο την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ότι θα αφήσει το ρόλο του ως παγκόσμιος πρεσβευτής του συλλόγου στο τέλος της σεζόν,  αφού οι συνιδιοκτήτες του συλλόγου INEOS δεν πρόκειται να ανανεώσουν το συμβόλαιό του αξίας πολλών εκατομμυρίων λιρών.

 

Ο Άλεξ Φέργκιουσον, υπέγραψε συμφωνία με τη Γιουνάιτεντ το 2013 για να γίνει πρεσβευτής του συλλόγου, λαμβάνοντας 2,16 εκατομμύρια λίρες ετησίως. Όμως γνώρισε και εκείνος τα μέτρα των περικοπών θέσεων εργασίας  που έκανε σχεδόν σε όλους τους τομείς η Γιουνάιτεντ ως μέρος των μέτρων εξοικονόμησης κόστους στον σύλλογο.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Υπέστη διάστρεμμα και μένει εκτός για 3 εβδομάδες o Mπαμπέ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εννέα πρώην ποδοσφαιριστές ζητούν να απαγορευθούν οι μεταγραφές του Άρη!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Σερ Άλεξ Φεργκιουσον των 38 τροπαίων έγινε 84 ετών

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συμφωνία του Μήτογλου με τη Σαμπντόρια αποκαλύπτουν οι Ιταλοί

Ελλάδα

|

Category image

Ομόνοια: «Εντοπίστηκαν τα άτομα που έριξαν κροτίδες και τιμωρήθηκαν με μακροχρόνιο αποκλεισμό»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νοσηλεύεται στη Βραζιλία με καρδιακό πρόβλημα ο Ρομπέρτο Κάρλος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλείνει στον Ηρακλή ο Ουάρντα

Ελλάδα

|

Category image

Ο Σεμένιο χαιρέτησε τον κόσμο της Μπόρνμουθ, ο Ιραόλα είπε πως παίζει και απέναντι στην Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε τον 18χρονο Γιάννη Σαρρή ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Πάφος F.C.-ΑΠΟΕΛ: Ορίστηκε το ντέρμπι!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σε φυλάκιση ενός έτους καταδικάστηκε ο Ραμαντάν Σόμπχι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεττέη: «Με πήρε ο κ. Αλαφούζος και μου είπε έρχεσαι με δική μου επιλογή»

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έπιασε δουλειά ο Σάβο

ΑΕΛ

|

Category image

Επιστροφή… χωρίς σφύριγμα για τον Φωτίου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Ηλιόπουλος δίνει 21.000 ευρώ στο «Χαμόγελο του Παιδιού» - Έξτρα 2.000 ευρώ για κάθε γκολ στο φιλικό στα Σπάτα

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη