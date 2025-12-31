ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υπέστη διάστρεμμα και μένει εκτός για 3 εβδομάδες o Mπαμπέ!

Άσχημα νέα στο... φινάλε του 2025 για τον Τσάμπι Αλόνσο, που δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Γάλλο στράικερ για τρεις εβδομάδες.

Με τον χειρότερο τρόπο ολοκληρώνεται το 2025 για τον Κιλιάν Μπαπέ, σε μια σεζόν που ναι μεν ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ των 59 γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο, έμεινε όμως δίχως τίτλο.

Ο Γάλλος σούπερ-σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης ήθελε να διεκδικήσει το ισπανικό Σούπερ Καπ που θα διεξαχθεί στις αρχές του 2026 στη Σαουδική Αραβία, ωστόσο δεν θα τα καταφέρει.

Όπως αναφέρει η L'Equipe αλλά και άλλα ξένα μέσα, ο 26χρονος υπέστη διάστρεμμα συνδέσμου, όπως έδειξαν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε. Αυτό σημαίνει πως θα χάσει το Derby Madrileno με την Ατλέτικο (8/1) για τα ημιτελικά του θεσμού, ενώ συνολικά πρόκειται να μείνει εκτός γηπέδων για περίπου 3 εβδομάδες.

 

