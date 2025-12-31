Υπέστη διάστρεμμα και μένει εκτός για 3 εβδομάδες o Mπαμπέ!

Με τον χειρότερο τρόπο ολοκληρώνεται το 2025 για τον Κιλιάν Μπαπέ, σε μια σεζόν που ναι μεν ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ των 59 γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο, έμεινε όμως δίχως τίτλο.

Ο Γάλλος σούπερ-σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης ήθελε να διεκδικήσει το ισπανικό Σούπερ Καπ που θα διεξαχθεί στις αρχές του 2026 στη Σαουδική Αραβία, ωστόσο δεν θα τα καταφέρει.

Όπως αναφέρει η L'Equipe αλλά και άλλα ξένα μέσα, ο 26χρονος υπέστη διάστρεμμα συνδέσμου, όπως έδειξαν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε. Αυτό σημαίνει πως θα χάσει το Derby Madrileno με την Ατλέτικο (8/1) για τα ημιτελικά του θεσμού, ενώ συνολικά πρόκειται να μείνει εκτός γηπέδων για περίπου 3 εβδομάδες.

