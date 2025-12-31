ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νοσηλεύεται στη Βραζιλία με καρδιακό πρόβλημα ο Ρομπέρτο Κάρλος

Δημοσιευτηκε:

Νοσηλεύεται στη Βραζιλία με καρδιακό πρόβλημα ο Ρομπέρτο Κάρλος

Ο Ρομπέρτο Κάρλος νοσηλεύεται λόγω προβλήματος στην καρδιά, έχοντας σύμφωνα με τις πληροφορίες διαφύγει τον κίνδυνο.

Ο Ρομπέρτο Κάρλος νοσηλεύεται στη Βραζιλία λόγω καρδιακού προβλήματος. Ο θρυλικός μπακ βρισκόταν σε διακοπές στην πατρίδα του, όταν πήγε για ιατρικές εξετάσεις στο πόδι του, όπου έχει έναν μικρό θρόμβο αίματος.

Παρόλα αυτά, μία μαγνητική τομογραφία αποκάλυψε ότι η καρδιά του δεν λειτουργούσε σωστά. Αμέσως εισήχθη για χειρουργική επέμβαση, η οποία υποτίθεται ότι θα διαρκούσε 40 λεπτά, όμως παρατάθηκε σε σχεδόν τρεις ώρες λόγω μιας επιπλοκής.

Τελικά, όλα πήγαν καλά και ο Ρομπέρτο Κάρλος είναι εκτός κινδύνου, αλλά βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση. Θα παραμείνει υπό παρακολούθηση για άλλες 48 ώρες για να διασφαλιστεί η συνέχιση της ανάρρωσής του.

Μάλιστα, η «AS» επικοινώνησε τόσο με τον ποδοσφαιριστή όσο και με τους οικείους του για να μεταφέρει τα νέα από την υγεία του, με τον ίδιο να δηλώνει «είμαι καλά τώρα».

 

sportfm.gr

