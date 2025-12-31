Σαν σήμερα: Η τρίτη «Χρυσή μπάλα» του Γιόχαν Κρόιφ

Ο Κρόιφ τερμάτισε στην πρώτη θέση στην ειδική κατάταξη της «Χρυσής Μπάλας» με 116 βαθμούς, μπροστά από έναν άλλο θρύλο του ποδοσφαίρου τον Φραντς Μπεκενμπάουερ της Μπάγερν Μονάχου, ο οποίος συγκέντρωσε 105 βαθμούς. Τρίτος με 35 ήταν ο Κάζιμιρζ Ντέινα της Λέγκια Βαρσοβίας.

Ο «προφήτης» του ποδοσφαίρου, που φόρεσε το νούμερο 14 στην πλάτη του, έγινε ο πρώτος που έλαβε αυτό το βραβείο τρεις φορές.

Ο Ολλανδός, που «έφυγε» από τη ζωή τον Μάρτιο του 2016, κέρδισε τη LaLiga εκείνη τη χρονιά με την Μπαρτσελόνα, αλλά γενικότερα εντυπωσίασε ως ένας πραγματικά ολοκληρωτικός ποδοσφαιριστής, ικανός να καταλάβει πώς και πού να κινηθεί ανεξάρτητα ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας.

Δεν είχε σταθερό ρόλο στο γήπεδο, τόσο που τα λόγια του έγιναν διάσημα:

«Κάθε προπονητής μιλάει για κίνηση, λέει να τρέχεις πάντα. Εγώ λέω: μην τρέχεις πολύ. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο παίζεις με το μυαλό σου. Πρέπει να είσαι στο σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή, ούτε πολύ αργά, ούτε πολύ νωρίς».

Αργότερα εξέφρασε αυτές τις έννοιες και τις έκανε δικές του, όπως αποδεικνύεται από τα πολυάριθμα τρόπαια που κατάφερε να κερδίσει ακόμα και ως προπονητής μετά από μια εξαιρετική καριέρα στο γήπεδο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ