Ομόνοια: «Εντοπίστηκαν τα άτομα που έριξαν κροτίδες και τιμωρήθηκαν με μακροχρόνιο αποκλεισμό»

Αναλυτικά όσα σημειώνουν οι πράσινοι:

Επανερχόμαστε για το ζήτημα της ποινής που μας έχει επιβληθεί από τη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ για διεξαγωγή ενός εντός έδρας αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων σε έναν εκτός έδρας αγώνα, ώστε να κρατούμε τον κόσμο μας ενήμερο για τις ενέργειες που γίνονται.

Έχουν εντοπιστεί πρόσωπα να πυροδοτούν και να ρίχνουν κροτίδες εντός του αγωνιστικού χώρου στον πρόσφατο αγώνα με την ΑΕΚ, ενέργεια που οδήγησε στην τιμωρία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του κόσμου της με τις πιο πάνω ποινές. Δόθηκε στους παραβάτες η δυνατότητα απολογίας ώστε να ληφθεί υπόψη και να μην κινηθούν επιπλέον διαδικασίες, ωστόσο δεν ανταποκρίθηκαν. Τα άτομα αυτά, που έπληξαν ανεπανόρθωτα τα συμφέροντα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και αφαίρεσαν από τον φίλαθλο κόσμο της το δικαίωμα παρακολουθησης αγώνων, τιμωρήθηκαν με μακροχρόνιο αποκλεισμό ως προγενέστερη ανακοίνωση.

Επαναλαμβάνουμε πως δεν θα υπάρχει καμία ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται άμεσα, δυναμικά και παραδειγματικά.

Καλούμε, ξανά, τους υγιώς σκεπτόμενους φιλάθλους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, που αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των φιλάθλων της, όπως επιδεικνύουν και αυτοί μηδενική ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές βοηθώντας στην τιμωρία των παραβατών.

Δεν πρέπει ποτέ ξανά να αφήσουμε την ΟΜΟΝΟΙΑ να αγωνιστεί χωρίς τον κόσμο στο πλευρό της!

Κίνδυνος για ακόμη πιο αυστηρές ποινές!

Για ακόμη μια φορά κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος για επιβολή ακόμη πιο αυστηρών ποινών από τη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ για παραβατικές συμπεριφορές στους αγώνες μας αφού είμαστε πλέον υπότροποι.

Για τον λόγο αυτό καλούμε όλους τους φιλάθλους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ όπως διαβάσουν πιο κάτω προσεκτικά τι προβλέπουν οι Πειθαρχικοί Κανονισμοί της ΚΟΠ για τις ποινές κεκλεισμένων των θυρών και απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων:

– Σε περίπτωση τριών (3) καταδικών για πυροδότηση βεγγαλικών κροτίδων και οποιασδήποτε άλλης μορφής πυροτεχνημάτων, για κάθε επόμενη φορά επιβάλλεται ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων τουλάχιστον στον επόμενο ένα (1) εκτός έδρας αγώνα της ομάδας. (*είμαστε ήδη στις δύο (2) καταδίκες!)

– Για ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο ή στην αντίπαλη κερκίδα επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής ενός (1) αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων τουλάχιστο στον επόμενο ένα (1) εκτός έδρας αγώνα της ομάδας. Σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης θα επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής ενός (1) αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και ποινή απαγόρευσης φιλάθλων τουλάχιστο στους επόμενους τρεις (3) εκτός έδρας αγώνες της ομάδας. Σε περίπτωση τρίτης καταδίκης θα επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής τουλάχιστο δύο (2) αγώνων κεκλεισμένων των θυρών και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων στους επόμενους τέσσερις (4) εκτός έδρας αγώνες της ομάδας. (*είμαστε ήδη στη μια (1) καταδίκη!)

– Σε περίπτωση τεσσάρων (4) καταδικών για ρίψη αντικειμένων μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στις κερκίδες και οποιοδήποτε άλλο χώρο εντός του σταδίου, είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη λήξη του αγώνα, επιβάλλεται για κάθε επόμενη φορά ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων στον επόμενο τουλάχιστον ένα (1) εκτός έδρας αγώνα της ομάδας (*είμαστε ήδη στις τρεις (3) καταδίκες!).

– Για βιαιοπραγίες, πρόκληση επεισοδίων και πρόκληση ζημιών από τις βιαιοπραγίες ή τα επεισόδια επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής για τουλάχιστο ένα (1) αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων στους τουλάχιστο επόμενους δύο (2) εκτός έδρας αγώνες της ομάδας.

– Για πυροδότηση μολότοφ ή άλλων εμπρηστικών μηχανισμών, κροτίδων μεγάλης ισχύος, φωτοβολίδων με πιστόλι, είτε πριν την έναρξη, είτε κατά τη διάρκεια, είτε με τη λήξη του αγώνα επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού της έδρας για τουλάχιστο δύο (2) αγωνιστικές, ως επίσης και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων τουλάχιστο στους επόμενους δύο (2) εκτός έδρας αγώνες της ομάδας.

Προστατεύουμε την ΟΜΟΝΟΙΑ!