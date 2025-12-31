Εσπίριτο Σάντο: «Υπάρχει σύγχυση για το τι επιτρέπεται στα κόρνερ»

Την ανάγκη για μεγαλύτερη σαφήνεια στους κανονισμούς που αφορούν στις μονομαχίες μέσα στην περιοχή στα κόρνερ υπογράμμισε ο προπονητής της Γουέστ Χαμ, Νούνο Εσπίριτο Σάντο, μετά την ισοπαλία 2-2 με την Μπράιτον, σε ένα παιχνίδι που άφησε έντονα παράπονα στα «σφυριά».

Η Γουέστ Χαμ προηγήθηκε δύο φορές στο Λονδίνο, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα, με τον Ντάνι Γουέλμπεκ να ισοφαρίζει με πέναλτι και να έχει αργότερα την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στους φιλοξενούμενους, όταν δεύτερη εκτέλεσή του από την άσπρη βούλα σταμάτησε στο δοκάρι. Το δεύτερο πέναλτι προήλθε από σκληρό μαρκάρισμα του Λούκας Πακετά πάνω στον Λιούις Ντανκ, μια φάση που προκάλεσε συζητήσεις.

Ο Πορτογάλος τεχνικός τόνισε ότι παρόμοιες επαφές στα στημένα αποτελούν συχνό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, χωρίς όμως να τιμωρούνται με συνέπεια από τους διαιτητές. «Μίλησα με τον διαιτητή, γιατί φέτος υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που άλλοτε σφυρίζονται και άλλοτε όχι. Αυτό μπερδεύει τους παίκτες. Πόσο επιτρέπεται η επαφή και πότε γίνεται υπερβολική;», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για το γκολ που δέχθηκε η ομάδα του από στατική φάση σε κρίσιμο σημείο του αγώνα.

Ο Εσπίριτο Σάντο υπογράμμισε ότι οι διαιτητές και η αρμόδια αρχή πρέπει να ξεκαθαρίσουν εκ νέου τα όρια. «Είχαμε συνάντηση με την PGMOL (οργανισμό των επαγγελματιών διαιτητών της Αγγλίας) στην αρχή της σεζόν. Τώρα που φτάσαμε στη μέση του πρωταθλήματος, πρέπει να γίνει ξανά, ώστε οι παίκτες να γνωρίζουν ακριβώς μέχρι πού μπορούν να φτάσουν», σημείωσε.

Αγωνιστικά, η Γουέστ Χαμ παραμένει χωρίς νίκη εδώ και οκτώ αγωνιστικές στην Premier League και βρίσκεται τρίτη από το τέλος, τέσσερις βαθμούς μακριά από τη ζώνη της σωτηρίας στο μέσο της σεζόν.