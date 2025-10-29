Ρένος Δημητριάδης: «Δυστυχώς η κατάληξη δεν ήταν αυτή που ονειρευτήκαμε»

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής αναγνώρισε την ανωτερότητα της Αλβανίας και στις δηλώσεις του ανέφερε πως προχώρησε η καλύτερη ομάδα.

«Έχει τελειώσει η διοργάνωση με τα παιχνίδια των play-offs και δυστυχώς η κατάληξη δεν ήταν αυτή που ονειρευτήκαμε μετά τη νίκη μας με ανατροπή στη Λάρνακα. Είναι αλήθεια ότι σήμερα δεν παρουσιαστήκαμε τόσο καλά όσο στο πρώτο παιχνίδι. Να είμαστε ειλικρινείς, σήμερα κέρδισε η καλύτερη ομάδα.

Αυτό βέβαια, δεν διαγράφει την πορεία των ποδοσφαιριστριών μας τον τελευταίο χρόνο. Αυτά τα αποτελέσματα κάνουν τις ομάδες πιο δυνατές.

Έγινε μία νέα αρχή και νιώθω πολύ περήφανος που δουλεύω με αυτά τα κορίτσια τους τελευταίους 14 μήνες.

Θα επιστρέψουμε στην Κύπρο, να δούμε τα λάθη μας και προχωράμε», δήλωσε ο Ρένος Δημητριάδης μετά τη λήξη του αγώνα στα Τίρανα.