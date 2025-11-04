Εθνική Γυναικών: Οι αντίπαλοι της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2027

Η Εθνική μας κληρώθηκε στον 5ο όμιλο της Γ' Κατηγορίας της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία και τη Μολδαβία.

Τρόπος διεξαγωγής προκριματικών:

Οι ομάδες έχουν χωριστεί σε τρεις κατηγορίες στα πρότυπα του Nations League. Στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία θα σχηματιστούν τέσσερις όμιλοι και στην τρίτη κατηγορία, έξι όμιλοι.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη θέση του ομίλου τους στην πρώτη κατηγορία, θα προκριθούν απευθείας στην τελική φάση του Μουντιάλ 2027.

Από εκεί και πέρα, αρκετές χώρες από όλες τις κατηγορίες εμπλέκονται σε αγώνες play-offs ως ακολούθως:

Οι τέσσερις ομάδες που θα τερματίσουνστη δεύτερη θέση και οι τέσσερις ομάδες που θα τερματίσουν στην τρίτη θέση στην Α' Κατηγορία, θα αγωνιστούν σε αγώνες play-offs εναντίον των έξι ομάδων που θα καταλάβουν την πρώτη θέση στον όμιλο τους στην τρίτη κατηγορία και των δύο καλύτερων δεύτερων ομάδων της τρίτης κατηγορίας.

Επιπλέον, οι τέσσερις ομάδες που θα τερματίσουν στην 4η θέση στην πρώτη κατηγορία και οι τέσσερις ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση στη δεύτερη κατηγορία, θα αγωνιστούν εναντίον των οκτών ομάδων που θα τερματίσουν στη δεύτερη και στην τρίτη θέση στον όμιλο τους στη δεύτερη κατηγορία.

Μέσα από τις πιο πάνω διαδικασίες, οκτώ ομάδες θα προκριθούν στη δεύτερη φάση των play-offs για να διεκδικήσουν πρόκριση στην τελική φάση.

Οι διαθέσιμες ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων:

1η αγωνιστική: 26 Φεβρουαρίου 2026

2η αγωνιστική: 7 Μαρτίου 2026

3η αγωνιστική: 9 Απριλίου 2026

4η αγωνιστική: 18 Απριλίου 2026

5η αγωνιστική: 3 Ιουνίου 2026

6η αγωνιστική: 9 Ιουνίου 2026