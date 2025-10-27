Απευθείας από το ΡΙΚ ο επαναληπτικός της Εθνικής Γυναικών στην Αλβανία

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη 28 Οκτωβρίου στα Τίρανα, στο Arena Kombëtare και θα αρχίσει στις 19:00.

Η Εθνική μας μετά το νικηφόρο 3-2 στο Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος» την περασμένη Παρασκευή, θα κυνηγήσει το αποτέλεσμα που θα μας χαρίσει το εισιτήριο της ανόδου απέναντι σε μία ομάδα που αγωνίστηκε στη Β’ Κατηγορία του Nations League και μέσα από τη διαδικασία των play-offs διεκδικεί την παραμονή της.

Ο κύκλος της προετοιμασίας ενόψει του ιστορικού επαναληπτικού θα ολοκληρωθεί σήμερα με προπόνηση στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον αγώνα.

Στην αποστολή για τον αγώνα με την Αλβανία συμμετέχουν οι ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:

Μαρία Ματθαίου, Κωνσταντίνα Κουζάλη, Ιωάννα Χαννύ, Άντρη Βιολάρη, Μαρία Παναγιώτου, Ειρήνη Μιχαήλ, Στέφι Χάρτυ, Μαρήλια Κωνσταντίνου, Μαριλένα Γεωργίου, Φιλίππα Σάββα, Έλενα Αριστοδήμου, Άντρια Κούσικ, Ευθαλία Σιακαλλή, Λουκρητία Χρυσοστόμου, Σοφία Βικτώρια Μάκπεθ, Χριστίνα Κυριακίδη, Χρύσω Μιχαήλ, Στυλιάνα Ασπράκη, Μαρία Ζαμανή, Σάρα Παπαδοπούλου, Χαρά Χαραλάμπους, Χαρίκλεια Κώστα, Ναταλία Σόλωνος.