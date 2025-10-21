ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΦΩΤΟΣ: Στο γεύμα της Πάφου ο Κούμας!

Ενημέρωση από την Πάφος FC - H Καϊράτ δεξιώθηκε τους ιθύνοντες της ομάδας, εκεί και ο Γιώργος Κούμας

Ευχαριστούμε την FC Kairat Almaty για τη θερμή φιλοξενία και το υπέροχο γεύμα σε ένα τόσο όμορφο περιβάλλον, στο Rifugio del Monte.

Πέρα από τους εκπροσώπους των ομάδων, στη δεξίωση είχαμε μια ευχάριστη έκπληξη:

την παρουσία του τέως Προέδρου της ΚΟΠ και νυν μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA και της FIFA, κ. Γιώργου Κούμα, ο οποίος μας τίμησε με την παρουσία του ως απεσταλμένος του Προέδρου της UEFA.

Ήταν χαρά μας να μοιραστούμε αυτές τις στιγμές πριν από τη αποψινή μας αναμέτρηση για το UEFA Champions League.

