Αδικείται και αδικεί και τον εαυτό του

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Κατά γενική ομολογία ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα που κερδίζει τις εντυπώσεις σε αυτή την πορεία των εφτά αγωνιστικών.

Αδικείται όμως από τη συγκομιδή, αφού μάζεψε έξι βαθμούς, ενώ έπρεπε να έχει πολύ περισσότερους. Aυτό συμβαίνει γιατί αδικεί τον εαυτό του. Ενώ έχει καλή εικόνα, τα χαλάει στο φινάλε και αυτό το... έργο το έζησε και στην αναμέτρηση της Κυριακής με τον ΑΠΟΕΛ όπου δέχθηκε δύο γκολ μετά το 90΄ και είδε το 0-2 να γίνεται 2-2 και να παίρνει έναν βαθμό. Πριν την έναρξη, θα ήταν ικανοποιητικός, όμως, όπως εξελίχθηκε η αναμέτρηση, δεν τον ικανοποιεί καθόλου. Στα τελικά στάδια έχασε τη νίκη από την Ε.Ν. Ύψωνα, ενώ δεν πήρε την ισοπαλία στην Πάφο κόντρα στην πρωταθλήτρια. Πρέπει όμως να σηκώσει κεφάλι και να προετοιμαστεί για την κυριακάτικη αναμέτρηση με τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ.

 

