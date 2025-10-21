ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απέλαση από την Ολλανδία για 230 οπαδούς της Νάπολι!

Ο φόβος για σοβαρά επεισόδια έκανε τις ολλανδικές αρχές να συλλάβουν και να απελάσουν 230 οπαδούς της Ναπολι πριν από την αναμέτρηση με την Αϊντχόφεν.

Τον δρόμο της επιστροφής για την Νότιο Ιταλία πήραν ήδη 230 οπαδοί της Νάπολι, που συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας και για τους οποίους βγήκε εντολή απέλασης.

Παρότι δεν σημειώθηκαν επεισόδια επί ολλανδικού εδάφους, οι τιφόζι των Ιταλών παραβίασαν την ζώνη ασφαλείας που είχε οριστεί στην πόλη Φούτλααν, προκάλεσαν αναταραχή και υποχρέωσαν τις ολλανδικές αρχές να τους στείλουν στα σπίτια τους μια ώρα αρχύτερα.

Τα εισιτήρια που είχαν για την αναμέτρηση με την PSV ακυρώθηκαν, ενώ συνελήφθησαν και τέσσερις Ολλανδοί. Ο αγώνας είχε κριθεί από πολύ νωρίς υψηλής επικινδυνότητας αφού οι οπαδοί της Αϊντχόφεν είναι αδελφοποιημένοι με αυτούς της Ίντερ και της Μπότεφ Πλόβντιβ, ενώ αυτοί της Νάπολι με τους τιφόζι της Φέγενορντ και της Λοκομοτίβ Πλόβντιβ.

sdna.gr 

 

 

Διαβαστε ακομη