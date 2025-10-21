ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η άμεση προτεραιότητα του Μαρτίνς

Δεκαέξι γκολ σε 7 παιχνίδια σημαίνει 2,5 γκολ ανά παιχνίδι.

Δεκαέξι φορές μάζεψε την μπάλα από τα δίχτυά της η ΑΕΛ στο πρωτάθλημα. Αυτό την καθιστά τη χειρότερη (μαζί με την Ανόρθωση) άμυνα του πρωταθλήματος. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς πως αυτό που πρέπει να βελτιώσει ο Ούγκο Μαρτίνς στα επόμενα παιχνίδια είναι η αμυντική λειτουργία της ΑΕΛ. Μία ομάδα που έθεσε ως στόχο την είσοδο στην πρώτη εξάδα, δεν μπορεί να συνεχίσει σε αυτό το τέμπο. Σ΄ένα πιο γενικό πλαίσιο θα πρέπει να αλλάξουν πολλά στην ομάδα έτσι ώστε να σταθεροποιήσει την απόδοσή της. Και από κάπου θα πρέπει να ξεκινήσει ο Μαρτίνς. Αυτό δεν μπορεί να είναι άλλο από την άμυνα. Διότι, με αυτή την κακή αντίδραση πίσω σε κάθε παιχνίδι, δεν μπορεί να ελπίζει σε καλύτερες μέρες η ΑΕΛ. Το επόμενο παιχνίδι με την Ε.Ν. Υψωνα αποκτά χαρακτήρα τελικού για τους γαλαζοκίτρινους της Λεμεσού, οι οποίοι θα πρέπει να πάρουν το τρίποντο κόντρα σε μία ομάδα που επίσης έχει εφτά βαθμούς.

 

Διαβαστε ακομη