Τέλος ο Παπαδημητρίου από τον Παναθηναϊκό

H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον τεχνικό διευθυντή Γιάννη Παπαδημητρίου, ο οποίος αποχωρεί μετά από 2.5 χρόνια στο Τριφύλλι.

Το τέλος της συνεργασίας της με τον Γιάννη Παπαδημητρίου ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με τον Έλληνα τεχνικό διευθυντή να αποχωρήσει μετά από 2.5 χρόνια.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Παπαδημητρίου.

Στα 2,5 χρόνια της θητείας του στη θέση του τεχνικού διευθυντή εργάστηκε με ζήλο, έχοντας σταθερή κατεύθυνση την ενίσχυση του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα, με γνώμονα τα συμφέροντα της ομάδας. Επί των ημερών του το Τριφύλλι κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2024, και παράλληλα η ομάδα επανήλθε σε σταθερή βάση στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εύχεται κάθε επιτυχία στον Γιάννη Παπαδημητρίου στο επόμενο βήμα του».

gazzetta.gr 

 

