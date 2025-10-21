ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έστειλε... μηνύματα με την 4άρα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Έστειλε... μηνύματα με την 4άρα

Ήταν αποφασισμένος ο Άρης από την αρχή του παιχνιδιού κόντρα στην ΑΕΛ, παρόλο που βρήκε και τα τέσσερα γκολ της νίκης στην επανάληψη.

Δεν σκόραρε στο πρώτο μέρος πολύ απλά γιατί ήταν άστοχος, αλλά στο τέλος της ημέρας πέτυχε ίσως την πιο εύκολή του φετινή νίκη, αφού δεν απειλήθηκε και ιδιαίτερα. Σίγουρα ο τρόπος που ήρθε η επικράτηση επί της ΑΕΛ φέρνει απέραντη ικανοποίηση και έστειλε...μηνύματα. Αλλά δεν πρέπει να παρασυρθεί. Ακολουθεί η εξόρμηση την προσεχή Κυριακή (26/10) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» κόντρα στην πληγωμένη Ανόρθωση και θα ψάξει την απόδραση για να εκμεταλλευτεί και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν στα ντέρμπι που υπάρχουν στην 8η αγωνιστική (Ομόνοια - Πάφος, ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ).

Χαμόγελα υπάρχουν για τον Νίκολιτς που άρχισε να βρίσκει τα πατήματά του, μετά τον τραυματισμό του. Και ο οποίος δίνει ευελιξία κινήσεων στον Ράτζκοφ στο κέντρο. Δεν ήταν μόνο τα δύο γκολ αλλά η όλη του παρουσία. Ο Άρης με τα τέσσερα γκολ που πέτυχε, έφθασε τα 16, ενώ κράτησε ξανά ανέπαφη την εστία του για τρίτο σερί ματς. Αξιοσημείωτο είναι πως και στα τρία ήταν κάτω από τα δοκάρια ο Φοδέριγχαμ.

 

Διαβαστε ακομη