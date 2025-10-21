ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Άρσεναλ άφησε την Ατλέτικο δίχως ζεστό νερό στ' αποδυτήρια του Έμιρεϊτς!

Μάρτυρες ενός περίεργου περιστατικού έγιναν οι ποδοσφαιριστές της Ατλέτικο Μαδρίτης, οι οποίοι αφού τελείωσαν την προπόνησή τους στο «Έμιρεϊτς» ήθελαν απλά να κάνουν ένα… μπανάκι. Το νερό όμως δεν ήταν ζεστό, με την Άρσεναλ να βρίσκεται στο κέντρο των παραπόνων.

Προπόνηση έκαναν, έτοιμοι για την αναμέτρηση απέναντι στην Άρσεναλ είναι, αλλά δεν κατάφεραν να κάνουν… μπάνιο. Δυσαρεστημένοι φάνηκαν οι ποδοσφαιριστές της Ατλέτικο Μαδρίτης, οι οποίοι δε βρήκαν ζεστό νερό στα αποδυτήρια του «Έμιρεϊτς».

Πιο αναλυτικά, υπήρχε πρόβλημα με το νερό του γηπέδου, το οποίο όπως έκανε γνωστό η Άρσεναλ, θα λυνόταν πριν τη λήξη της προπόνησης της ομάδας του Τσόλο Σιμεόνε. Βέβαια, η Ατλέτικο τελείωσε νωρίτερα, με αποτέλεσμα να έχει… πρόβλημα στο μπάνιο.

Έτσι, οι παίκτες αναγκάστηκαν να γυρίσουν στο ξενοδοχείο, ώστε να καταφέρουν να πλυθούν, με τον σύλλογο να κάνει τα… παράπονά του.

Οι «κανονιέρηδες» ζήτησαν συγνώμη για το περιστατικό, με πολλούς βέβαια, να πιστεύουν πως πρόκειται για κάποιο… τρικ.

england365.gr 

