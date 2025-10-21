Εθνική Ανδρών: Υποδέχεται την Αυστρία στη Λεμεσό (εισιτήρια)

Το Σάββατο, 15 Νοεμβρίου στις 19:00 υποδέχεται στο στάδιο Αλφαμέγα την Εθνική Αυστρίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 με στόχο να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση.

Παραμένοντας αήττητη στους τρεις τελευταίους αγώνες της με Ρουμανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη και Σαν Μαρίνο, η Κύπρος θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και απέναντι στην Αυστρία.

Οι φίλαθλοι που θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια της Εθνικής μας, μπορούν ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ ΕΔΩ

Γενική είσοδος: 10 ευρώ

Οικογενειακά εισιτήρια (Δύο ενήλικες, μέχρι τρία παιδιά): 15 ευρώ.

Παιδιά μέχρι 14 ετών: Δωρεάν

Στις 15 Νοεμβρίου στηρίζουμε την Εθνική μας ομάδα! Στηρίζουμε την ομάδα που μας Ενώνει!