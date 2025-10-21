ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εθνική Ανδρών: Υποδέχεται την Αυστρία στη Λεμεσό (εισιτήρια)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εθνική Ανδρών: Υποδέχεται την Αυστρία στη Λεμεσό (εισιτήρια)

Η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών επιστρέφει στη Λεμεσό!

Το Σάββατο, 15 Νοεμβρίου στις 19:00 υποδέχεται στο στάδιο Αλφαμέγα την Εθνική Αυστρίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 με στόχο να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση. 

Παραμένοντας αήττητη στους τρεις τελευταίους αγώνες της με Ρουμανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη και Σαν Μαρίνο, η Κύπρος θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και απέναντι στην Αυστρία. 

Οι φίλαθλοι που θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια της Εθνικής μας, μπορούν ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ ΕΔΩ 

Γενική είσοδος: 10 ευρώ

Οικογενειακά εισιτήρια (Δύο ενήλικες, μέχρι τρία παιδιά): 15 ευρώ. 

Παιδιά μέχρι 14 ετών: Δωρεάν

Στις 15 Νοεμβρίου στηρίζουμε την Εθνική μας ομάδα! Στηρίζουμε την ομάδα που μας Ενώνει! 

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Champions League: Ασταμάτητες Παρί, Άρσεναλ, Ιντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

MVP ο Νταβίντ Λουίζ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Παράπονα για την διαιτησία από τον Μεντιλίμπαρ

Ελλάδα

|

Category image

Η 2η πιο βαριά ήττα του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Καρσέδο: «Δείξαμε χαρακτήρα, ο τερματοφύλακας τους έκανε 3-4 φανταστικές επεμβάσεις»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ισοπαλία της Πάφου στο Αλμάτι κόντρα στην Καϊράτ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Εξάρα της Μπαρτσελόνα στον Ολυμπιακό!

Ελλάδα

|

Category image

Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Πήρε βαθμό, μπορούσε για την νίκη η Πάφος των δέκα παικτών!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

(BINTEO) Κόκκινη Κορέια: Η πιο γρήγορη αποβολή στην ιστορία του Champions League

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η αποστολή της Ομόνοιας για Κόσοβο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Φόνος Δημοσθένους: «Μπαράζ» συλλήψεων μέχρι να βρουν τους εκτελεστές

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με δέκα από το 4' η Πάφος κόντρα στην Καϊράτ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

5000 χιλιόμετρα γι αυτήν!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πόλος έλξης ο Νταβίντ Λουίζ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη