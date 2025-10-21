Λανουά: «Δεν δόθηκε πέναλτι στον Παναθηναϊκό» - Απέφυγε να σχολιάσει το γκολ του Άρη και το πέναλτι που ζητάει η ΑΕΛ!

Ο Στεφάν Λανουά τοποθετήθηκε για τις αμφισβητούμενες φάσεις της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής αναφέρθηκε στο μαρκάρισμα του Ρόουζ στον Γερεμέγεφ, στη διάρκεια του αγώνα Άρης-Παναθηναϊκός, τονίζοντας πως η παράβαση ξεκίνησε εκτός περιοχής, αλλά συνεχίστηκε εντός αυτής. Σύμφωνα με τον ίδιο, το VAR όφειλε να παρέμβει, καθώς υπήρχε βάση για καταλογισμό πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού.

Ωστόσο, ο Λανουά απέφυγε να σχολιάσει το γκολ του Άρη, το οποίο προήλθε από φάση όπου οι «πράσινοι» διαμαρτύρονται για φάουλ πάνω στον Τσέριν. Παράλληλα, δεν υπήρξε αναφορά ούτε στο πέναλτι που ζητά η ΑΕΛ στο ματς με τον Ολυμπιακό, για μαρκάρισμα του Κοστίνια στον Κοβάσεβιτς στο 15ο λεπτό, το οποίο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των Θεσσαλών.

Δείτε το βίντεο:

