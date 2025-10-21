LIVE: Καϊράτ - Πάφος 0-0
Ξεκίνησε στις 19:45 ο αγώνας της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League ανάμεσα στη Καϊράτ και τη Πάφο στο Almaty Ortalyk Stadion.
Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη του ματς…
4΄ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στον Κορέια! Ο επιθετικός της Πάφου σήκωσε πολύ ψηλά το πόδι και χτύπησε στο κεφάλι αντίπαλο.
1΄Σέντρα
ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:
ΚΑΪΡΑΤ: Αναρμπέκοφ, Ταμπάλοφ, Μαρτίνοβιτς, Σορόκι, Λουίς Ματα, Αράντ, Ν.Γκλέιζερ, Μρίνσκι, Ζορζίνιο, Γκρομίκο, Σαντμπάγιεφ.
ΠΑΦΟΣ: Μιχαήλ, Πηλέας, Νταβίντ Λουίζ, Λουκάσεν, Μπρούνο, Σούνιτς, Πέπε, Όρσιτς, Ντράγκομιρ, Γκίνα, Κορέια.
ΚΟΚΚΙΝΕΣ: -/4΄Κορέια
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Chris Kavanagh
VAR: Stuart Attwell