LIVE: Καϊράτ - Πάφος 0-0

Δημοσιευτηκε:

Ξεκίνησε στις 19:45 ο αγώνας της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League ανάμεσα στη Καϊράτ και τη Πάφο στο Almaty Ortalyk Stadion.

Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη του ματς…

4΄ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στον Κορέια! Ο επιθετικός της Πάφου σήκωσε πολύ ψηλά το πόδι και χτύπησε στο κεφάλι αντίπαλο. 

1΄Σέντρα

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΚΑΪΡΑΤ: Αναρμπέκοφ, Ταμπάλοφ, Μαρτίνοβιτς, Σορόκι, Λουίς Ματα, Αράντ, Ν.Γκλέιζερ, Μρίνσκι, Ζορζίνιο, Γκρομίκο, Σαντμπάγιεφ.

ΠΑΦΟΣ: Μιχαήλ, Πηλέας, Νταβίντ Λουίζ, Λουκάσεν, Μπρούνο, Σούνιτς, Πέπε, Όρσιτς, Ντράγκομιρ, Γκίνα, Κορέια.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: -/4΄Κορέια

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Chris Kavanagh

VAR: Stuart Attwell

 

 

 

