Ο Κριστιάνο Ρονάλντο Jr κλήθηκε στην U16 της Πορτογαλίας!

Στα... χνάρια του πατέρα του κινείται ο Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ!

Ο γιος του 40χρονου σούπερ σταρ της Αλ Νασρ έχει αποφασίσει να ακολουθήσει την καριέρα του ποδοσφαιριστή, δείχνοντας σε νεαρή ηλικία πως... κατέχει το τόπι!

Ο 15χρονς μεσοεπιθετικός, ο οποίος αγωνίζεται στην ομάδα του «CR7» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δέχθηκε για πρώτη φορά την κλήση στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας U16!

Συγκεκριμένα, θα δώσει το «παρών» σε ένα φιλικό τουρνουά στην Τουρκία από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 5 Νοεμβρίου, εκεί όπου συμμετέχουν η Ουαλία, η Αγγλία και η διοργανώτρια χώρα.

Να σημειωθεί πως τον περασμένο Μάιο, έκανε ντεμπούτο στην U15 της χώρας του, μετρώντας 4 συμμετοχές και δύο γκολ στο τουρνουά «Βλάτκο Μάρκοβιτς».

sport-fm.gr