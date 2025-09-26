ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Apollon Ladies – Ομόνοια διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς

Με τον αγώνα Super Cup ανοίγει σήμερα η αυλαία και τον πρώτο τίτλο της χρονιάς θα διεκδικήσουν Apollon Ladies – Ομόνοια Λευκωσίας.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΑΕΚ Αρένα και θα αρχίσει στις 19:00 με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από τη Cytavision.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια του αγώνα, ο νικητής θα αναδειχτεί απευθείας μέσα από τη διαδικασία των πέναλτι.

Ελεύθερη είσοδος για το φίλαθλο κοινό και εισιτήρια θα δίνονται στην είσοδο του Σταδίου μετά από επίδειξη της κάρτας φιλάθλου.

Οι φίλοι των Apollon Ladies θα παρακολουθήσουν τον αγώνα από τη δεξιά πλευρά της κεντρικής κερκίδας και οι φίλοι της Ομόνοιας από την αριστερή πλευρά της κεντρικής κερκίδας.

Οι θύρες εισόδου θα ανοίξουν στις 18:00.

