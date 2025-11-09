Ύπουλο παιχνίδι αλλά η νίκη είναι μονόδρομος

Η ΑΕΚ επιστρέφει στη δράση του κυπριακού πρωταθλήματος και υποδέχεται την Ομόνοια Αραδίππου στην «Αρένα», γνωρίζοντας ότι μόνο ένα αποτέλεσμα θα την κάνει καλά στο σημερινό παιχνίδι.

Μετά το ευρωπαϊκό ματς απέναντι στην Αμπερντίν, οι Λαρνακείς στοχεύουν ξεκάθαρα στη νίκη, θέλοντας να αφήσουν πίσω τους την κόπωση και να πάνε στη διακοπή με ψυχολογία και ώθηση για τη δύσκολη συνέχεια.

Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ καλείται να διαχειριστεί σωστά την κατάσταση, συνδυάζοντας φρεσκάδα και ισορροπία στο αγωνιστικό του πλάνο.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ είναι απαιτητικό, με συνεχείς αναμετρήσεις σε Κύπρο και Ευρώπη, και οποιαδήποτε απώλεια βαθμών θα μπορούσε να φέρει πίεση.

Παρότι οι απουσίες είναι αρκετές, το βάθος του ρόστερ επιτρέπει στον Βάσκο τεχνικό να προχωρήσει σε αλλαγές χωρίς να διαταράξει τη συνοχή της ομάδας για να πάρει το ζητούμενο που είναι οι τρεις βαθμοί απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο.